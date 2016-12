Carlos Salcido, seis meses más con opción a quedarse todo el año

Guadalajara

Carlos Salcido renovó con Chivas por los próximos seis meses, aunque él quería renovar por todo el año, pero al final se negociaron diversas cuestiones y por lo pronto el de Ocotlán firmó por un semestre más con la entidad rojiblanca.



Salcido estampó su rúbrica por un semestre más con los tapatíos, pero la clave para ampliar por un semestre más radica en que el Choco Salcido cumpla algunos requisitos para seguir en la institución.



Por así decirlo, si Salcido juega más del 60 por ciento de minutos en la Liga, es parte fundamental del esquema de Almeyda y sigue teniendo actividad, de cierta manera el contrato se renovará por default.



Carlos Salcido fue parte importante del equipo en el semestre pasado, jugó todos los partidos salvo unos a mitad del curso porque se lesionó de la rodilla derecha, salvo esa situación el Negro siempre fue titular en el esquema de Matías Almeyda.



Con la renovación de Carlos el equipo queda prácticamente cerrado, además de que Almeyda sumó a Carlos Fierro aunque no lo pidió, el canterano ya no se quedó más tiempo con el equipo queretano.



Chapo Sánchez y Cisneros no entrenaron



En la primera práctica de este lunes hubo dos bajas de los entrenamientos. Jesús Enrique Sánchez y Carlos Cisneros, los dos estuvieron en el gimnasio bajo las órdenes de uno de los kinesiólogos del equipo, quien les puso rutinas en la bicicleta fija y también algo de pesas.



‘El Chapo’ no tiene nada de cuidado y en el caso del ‘Charal’ Cisneros no se ha especificado qué lesión tiene, pero se dice que de menos tiene para parar una semana y así se perdería el partido de este 29 de diciembre ante los Coras de Tepic, partido que será a puerta cerrada en Verde Valle, sin acceso a afición, ni a prensa.