Ante la mala racha Salcido da la cara: "no hay pretextos"

Guadalajara

El Club Deportivo Guadalajara no ha podido ganar y no sólo eso, vienen de ser goleados en Monterrey ante Rayados al son de 4-1 y sobre la actualidad tapatía habló Carlos Salcido, quien da la cara y no pone pretextos.



"La verdad en lo personal no hay pretextos, es la realidad. Puedo decir mil cosas, de no hacer pretemporada juntos, iniciamos con jóvenes pero no hay pretextos. Estamos trabajando en lo que nos corresponde que es tratar de todos juntos llegar a un mismo objetivo y nivel para empezar a tener puntos".



¿Fue penalti el del sábado?



“El partido contra Necaxa meto una patada en el pecho. No lo veo y normalmente es de expulsión. Para mí la cataloga el árbitro bien porque no veo al rival. Veo la pelota y me amonesta. Diez segundos antes Avilés me había tumbado en cuerpo a cuerpo y sí lo toco pero para mí no es un toque de penal. Es donde de repente veo situaciones que en diez segundos te tumba y luego lo tocas y es penal. No entiendo ciertas cosas pero al árbitro no le dije nada, respeto todo. No perdimos por una decisión del árbitro, Monterrey fue superior”.



Salcido señaló que para el juego del sábado tienen prohibido relajarse, que ante Puebla deben salir serios para poder obtener el triunfo ante los poblanos y olvidarse de la goleada ante los regios.



“Se atribuye a que estás en Chivas. No te puedes relajar, siempre tienes que estar buscando, no puedes perder dos seguidos. Cuando de repente pasan estas cosas o arranques, que el equipo tiene partidos sin triunfos, es normal. Aquí el tema es cómo nosotros tomamos las cosas para salir adelante. Sabemos lo que tenemos que hacer, mejorar uno a uno porque toda la banda es autocrítica. Esperemos que empecemos a arrancar para sacar puntos”.



"Lógico no es el inicio que esperábamos. Es lógico pero el equipo está bien, sabemos que no nos ha tocado ganar en el torneo, no estamos al nivel de lo mostrado en el torneo anterior, aun así nos ha tocado perder solo una vez, recuperando un poco lo grupal las cosas van a salir mejor”.

SRN