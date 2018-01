Salcido no se deja caer por las críticas

Guadalajara

Luego de su error en el gol de “Ponchito” González durante el juego del sábado pasado, Carlos Salcido, salió a rueda de prensa y aceptó sus errores, pero señaló que no hay memoria, que cuando se hacen las cosas buenas nadie se acuerda. Un post partido cuesta más superarlo ahora en los tiempos de las redes sociales.

“Si yo publicara todo lo que me dicen imagínate, está difícil. Se pierde y de todo me dicen te lo juro por Dios, pero se gana y no me llega un mensaje es en serio, es complicado. Lo tomo como es la sociedad, no puedes tener una falla futbolística, un mal pase porque ya te crucifican, es parte del show, tampoco me hago... así es esto del futbol y me deja tranquilo que son cosas que futbolísticamente se pueden mejorar, me deja tranquilo, si fuera más de funcionamiento tanto el entrenador como nosotros estaríamos más preocupados, pero el equipo llega, crea oportunidades y ahí está, pero siempre temas puntuales y fallas individuales te hacen perder un partido, tuvimos dos o tres fallas defensivamente, pero tuvimos cuatro o cinco de gol, siempre el tema es así”.

Salcido agregó que no se centra en las críticas o amenazas de las redes sociales por su error ante Rayados, ya que se siente muy fuerte en el aspecto mental como para caerse por las críticas, y dice que no es la primera vez que callará bocas.

“Siempre he sido criticado y siempre es así, tengo alguna falla y todos ya es una costumbre, me piden hasta me dicen de todo. Que te puedo decir, si yo hiciera caso olvídate. Si hay algo que tengo es una fuerza mental muy grande que me gusta, saben que no me escondo al contrario, porque a mí eso me motiva, después silenciosamente sé que callo bocas y ya está. Hoy en día defensivamente no hemos estado bien como todos en el equipo, hemos tenido fallas adelante y atrás, claro que se remarca más atrás porque te cuesta goles. Me gusta que me digan, que me corten prefiero que me señalen a mí y no a otros jugadores porque yo lo puedo soportar, estoy acá por otras cosas y no por ver qué dicen de mi o qué pasa. Las fallas que yo llegue a cometer en un campo de juego sé que las puedo corregir, sé lo que debo hacer y ya está. Dar explicaciones es complicado”, concluyó.

GPE