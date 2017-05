Este partido será diferente al de la temporada: Salcido

Monterrey

Carlos Salcido, capitán de las Chivas, jugará su segunda final de Liga con el Rebaño, pero con 13 años de distancia. El de Ocotlán sufrió una caída que lo sofocó el pasado domingo y le impidió culminar el partido ante Toluca, pero ahora afirma que ningún golpe o lesión le impedirá jugar estos dos juegos ante los Tigres.

"Caí mal en el partido pasado y de pronto no podía respirar y trataba de respirar y agarrar aire. Traté de aguantar, pero ya no podía, pero no fue un golpe que me impida jugar. Ahora estoy con ansias de que ya empiece esto".

Salcido se quedó con ganas de disputar la final de 2006 porque se fue a Europa, por lo que ahora dice que quiere ser campeón con este conjunto, pues sabe que a los 37 años las opciones de volver a una final pueden reducirse.

"Recuerdo esa final que perdimos es duro, es muy complicado perder una final en penaltis, porque sabes lo que es. Ahora tenemos una buena oportunidad, la tenemos acá y lo disfrutamos y queremos hacerlo bien".

¿Les quita presión que se diga que Tigres es favorito?

"Se dice eso por cómo llega, pero en lo personal estos partidos se juegan de manera diferente, será diferente al del torneo. Sabes a lo que juegas, sabes que es el último estirón y de nuestra parte haremos todo lo posible por levantar la Copa y veremos qué pasa".

¿Si levantas la Copa el domingo te retiras?

"Qué es eso. Yo siempre me he visto como campeón, y nada más, ya veremos. Eso lo veremos después. Me tocó vivir de lejos cuando Chivas fue campeón, estaba ya en Europa cuando ganaron la de 2006 y me dio gusto. Ahora lo disfruto y la deseo como todos, espero poder levantarla".

El Negro Salcido no quiso hablar solo del potencial de Gignac, pues dice que las Chivas están preparados para la final, sin pensar en un jugador en específico.

"Ellos son un equipo importante, todos son importantes, tiene muchos jugadores que no le puedes dar ni una oportunidad", finalizó Salcido.

GPE