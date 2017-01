Salcido dispuesto a unirse a Márquez por el bien del futbol mexicano

Guadalajara

Rafael Márquez, capitán de la selección y del Atlas, levantó la mano para pedir unión entre los futbolistas profesionales y su llamado aún tiene ecos. Uno de los que le hacen segunda a la petición de Márquez Álvarez es 'El Choco' Carlos Salcido, quien señaló que con gusto colaboraría con una asociación de futbolistas para regular las condiciones de los actores principales de este deporte.



"Claro que me gustaría, si hay algo que he escuchado de Rafael Márquez, es que quiere dejar algo, ayudar a los jóvenes, a la gente que viene de abajo, ayudar cuando realmente se tiene que ayudar. Me gustaría formar un parte aguas, ya veremos, estoy en toda la disposición de apoyar en todo lo que se pueda hacer".

En este sentido y ante una nueva versión de que Jaguares aún le debe sueldos caídos a sus jugadores, el de Ocotlán fue claro y señaló que es muy incómodo ir a trabajar y no tener la certeza de que cobrarás en tiempo y forma.



"Siempre es una pena porque ellos hacen su trabajo al máximo, hay compromisos, en ocasiones tienes hijos o personas dependen de ti. Hay cosas que no se pueden permitir, pero esperemos que por ellos se arregle su situación porque es una pena que sigan pasando estas cosas", concluyó Salcido.

Retirarse en plenitud física

Carlos Arnoldo Salcido agregó que él sabe que en este momento le queda poco tiempo como profesional y que la principal consigna que tiene él es la de retirarse en forma y no estar dando pena en equipos del ascenso.



"Si la termina en primera división, si es así. Cuando termina en división de Ascenso, era difícil. Uno quisiera que a lo largo de su carrera les hubieran hecho algo, que merecían más, pero en lo personal es como meterte en cosas que no te importan, pero al final del día, siempre uno sueña retirarse bien, que no lo retiren a uno. Eso es una de las cosas más bonitas que pueden pasar".



Salcido reconoce que en este momento el futbol es mucho más físico que en otros años y que entiende perfectamente que cada día juegue menos, pues las nuevas generaciones de Chivas están apretando durísimo por un sitio en el equipo rojiblanco.



"Yo en lo personal, gracias a Dios tengo buena comunicación con la directiva, de lo que pretenden, ya no pienso en eso porque tengo tres torneos diciendo que me retiro y no ha sucedido. Tarde que temprano sé que tendré que tomar la determinación y hay cosas claras, que ojalá todo salga bien. Es que es difícil. A veces uno como jugador, porque se tiene trayectoria, un nombre, tienes que jugar todos los partidos, pero hoy en día el futbol ha cambiado mucho. El club maneja un futbol dinámico y uno tiene que saber hasta dónde le debe alcanzar o no, estoy en ese tema, soy consciente de todo. Ya veré a hasta donde me alcanza, ya veré después".

