Salcedo no arriesgará su salud para ir al Mundial

Guadalajara

El defensa Carlos Salcedo llegó a Guadalajara tras la operación por la fractura de clavícula que sufrió el pasado juego de la Selección Mexicana en contra de Croacia.



Fue el propio jugador quien aseguró que no le quita el sueño disputar el Mundial y que si no se siente físicamente apto será el primero en reconocerlo para ceder su lugar en la lista final a alguien más.



“Soy un jugador que aprecia siempre el trabajo de los demás, me gusta darle ese mérito, apoyar siempre a los mexicanos porque amo a mi país y obviamente debo ser honesto primeramente conmigo. Si debo levantar la mano y no ir al Mundial, lo haré. No me quita el sueño con 24 años, estoy seguro que si sigo trabajando y sigo manteniéndome firme, puedo llegar a otro Mundial”, comentó.



El juego a inicios de semana fue complicado en el tema de las lesiones para los dirigidos por Juan Carlos Osorio, pues Néstor Araujo y Diego Reyes también tuvieron complicaciones. Salcedo relató que pasó por su momento en el momento del incidente.



“Trato de no agobiarme por lo mismo de no generar estrés y hablé con el profe Osorio, le dije que sería honesto y si alcanzaba a llegar al Mundial, iba a llegar de la mejor manera y si no, iba a ser honesto con él, así lo acordamos. Me empecé a marear, desgraciadamente me toca entrar por el flaco que también había sufrido un tirón. Pero es parte de, siempre jugar para la Selección es lo máximo que uno aspira y siempre que tenga uno la oportunidad de estar ahí lo va a hacer, pero no pasa nada, quedan 80 días y veremos qué evolución hay”, finalizó.

AA