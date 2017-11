Entrenador de porteros en Chivas elogia a Rodolfo Cota

Guadalajara

Llegó hace dos años junto con Matías Almeyda. La misión no era fácil: darle seguridad, desde los entrenamientos, a la portería del club más popular de México.

Carlos Roa fue mundialista con Argentina en Francia 1998, es recordado en la liga española por sus actuaciones con Mallorca y Albacete donde vivió las mieles del éxito pero también la otra parte: la que sufre el ser humano. Pausó su carrera para dedicarse a la religión, venció al cáncer, y tuvo una carrera como todas, con altas y bajas.



Hoy con toda la experiencia adquirida tanto dentro como fuera de la cancha, el entrenador de porteros del Rebaño habló sobre la actualidad de la cantera, si Chivas está preparado para la salida de Rodolfo Cota -a quien considera el mejor portero de la Liga Mx, y el futuro de la portería mexicana y argentina.

¿Qué tanto ha influido Carlos Roa en estos más de dos años con la generación de porteros de Chivas?

Es una gran pregunta para los porteros, ver el cambio que han tenido y la evolución que han tenido, para mí fue muy importante venir aquí a uno de los equipos más populares de México, vestir esta camiseta, el trabajar día a día, ha sido muy positivo, evidentemente que ha habido un cambio desde que llegamos, se ha notado y ha sido siempre para sumar al equipo.

¿Qué es más fundamental: el trabajo físico o el mental?

El portero debe ser completo cuando esté para jugar en Guadalajara, primero porque el estilo del técnico indica que tienen que ser porteros con mucha técnica y después mucha personalidad, porque jugar acá no es nada fácil, es exponerte todos los fines de semana a las actuaciones, a las críticas, a los elogios, tienen que estar en un máximo nivel, lo mejor que puede tener un portero para mí es su mentalidad, más allá de ser un atajador o que tenga una base de entrenamiento espectacular, todo pasa por lo mental hoy en día.

Con Cota se vio una evolución, buenas actuaciones, y con la exposición mediática del club, está peleando por ir al Mundial.

Es uno de los tres mejores, está ahí. (Cuando llega a Chivas) Arrancó el torneo atajando Toño Rodríguez, después por una decisión del técnico lo relegó, puso a Cota y Rodolfo desde ese momento no la soltó más. A partir del trabajo que hemos tenido en campo, en cancha, en lo personal y después sobre todo el trabajo mental, en lo profesional, en los cuidados, lo viene haciendo muy bien, hubo un gran cambio en su mentalidad, sin duda alguna, es un tipo que no venía jugando mucho, pero sin embargo, se le dio la oportunidad de jugar, Matías confió en él y creo que hoy en día está muy bien afianzado en el arco de Chivas, ha tenido dos temporadas increíbles, ha ganado Copa, ha ganado Supercopa, ha ganado copa de Liga, está en la selección, eso habla de que tiene un nivel muy importante con vista en el Mundial. Muy felices, en tan poco tiempo el cambio que hubo en Cota, en lo físico y en lo profesional, fue abismal.

Cota se puede ir en diciembre, ¿Jiménez y Torres están listos para agarrar ser titulares?

Es difícil porque harían un salto muy grande. Yo creo que Miguel Jiménez sí por su experiencia, ya viene bastante fogueados en Copa, aparte en otra categoría y lo ha venido haciendo muy bien, él gano una Copa, gran responsabilidad de esa copa la tuvo él en los penales, tiene su experiencia, es un arquero muy joven, tiene 27 años, tiene su experiencia ya como para hacer ese salto de calidad, pero hay que esperar, hay que esperar hasta diciembre, si me das a elegir yo prefiero a Cota, ¿por qué? por la estructura, por el trabajo que estamos haciendo, pero eso ya no va a depender de nosotros, depende del club y de la gente que tiene que tomar decisiones y si se va (Cota) el técnico tendrá que tomar los recaudos, pero confió y pongo todas las fichas que van a tratar seguramente de hacer lo imposible para que Rodo se quede en Chivas, él está muy contento, muy feliz, siempre lo dice, esperemos que el esfuerzo pueda valer la pena, porque es un gran portero, con muchísima proyección, joven, está muy adaptado a lo que es el juego de Chivas, de lo que quiere Matías.

¿Cómo ves sus cualidades?

(Torres) Muy buena estatura, 1.90 cm, joven, está jugando casi todos los partidos en Sub 20, salieron campeones y todo es experiencia, estamos preparados para lo que pase, es decir, para eso estoy yo acá, para eso me trajeron, yo estoy muy conforme y muy contento con el rendimiento que están haciendo sobretodo en fuerzas básicas y cuando me toca entrenar con algunos que subo, pero con Torres estoy contento, porque estamos apostando a la juventud, al futuro de Chivas, así que esperemos que sigan con esa línea con esa mentalidad ganadora, con esa predisposición al trabajo y con esas ganas de seguir aprendiendo. Con Miguel (Jiménez) te tengo que decir que estamos reconformes, estamos muy felices, ha crecido muchísimo en su entrenamiento pero también en su vida personal, en los cuidados, en lo que hace al trabajo de preparación física, alimentación (...). Si lo podemos mantener (a Cota) sería lo ideal, por muchos años más, pero nada es eterno y el futbol a veces es muy cambiante, te lo digo por la experiencia y por cómo estamos, acá estamos muy contentos con lo que tenemos, muy feliz, pero también no me tengo que olvidar de Toño Rodríguez que esta préstamo, estuvo en León, está en Tijuana, es otro gran activo de Chivas.

Supongamos que Cota se va, hay subida de arqueros en las categorías...

Si se supone que Cota se va, en la cronología de porteros que van a Primera, estaría Jiménez y Torres, obviamente que estaría al pendiente esa conversación con el técnico, el gran responsable de armar todo esto, de ver cómo se encarga de la temporada, si se pide portero o no se pide portero.

¿Pesa entrenar en un club que ha tenido porteros de la talla del Tubo, Calderón, Oswaldo, por nombrar algunos?

Presión no tengo porque estoy feliz con mi trabajo, me impaciento cuando no se dan las cosas, pero eso es normal porque el futbol tiene que ver con los resultados permanentemente y acá se han conseguido en dos años cosas muy importantes, mantener el listón no es nada fácil, estoy contento por la proyección que han tenido los arqueros. Todos los porteros que han estado en el pasado fantásticos, los veo fantásticos, los entrenadores que han tenido fantásticos también, no me detengo en eso (los anteriores), vivo el presente y proyecto hacia el futuro, hoy el presente es esto, lo que estás viviendo, el periodismo, la gente, la hinchada de Chivas, trato de quitarme esa presión, que no es presión, presión la tiene Matías que es el técnico que dirige, que maneja todo esto y tiene miles de cosas que solucionar todos los días, hago lo que me gusta y si no me gustara me iría a mi casa, estoy muy contento y creo que esta debe de ser la primer nota que hago acá en México, seria, no soy un tipo de dar nota, no me interesa dar nota, pero es muy importante que hablemos de los porteros.

Te toco vivir de todo como futbolista ¿qué les dices a los chicos que están aquí?

Que es un constante aprendizaje el futbol y la vida en sí, que no se detengan solamente en una pelota, porque la vida no es solamente una pelota, creo que la vida pasa por otra cosa de lo que tienen reflejado de lo que habla Matías, yo creo que es lo que nos gusta hacer, hay que ser muy profesionales y hay que estar al pendiente, sobre todo con los chicos y saber que la vida que tienen es larga, que la vida es muy cambiante, que depara pruebas que no son nada fáciles, que algunos van a llegar y otros van a quedar en el camino, pero yo creo que todos los equipos hoy en día están preparados para esa clase de problemas, en mi época no, los psicólogos, olvídate, era un tabú pero malo (...) hoy con la sociedad en alto consumo de todo y el éxito, inculcan el éxito sea como sea, y eso es complicado a veces para una persona, realmente exigen que tiene que ser bueno, que sí o sí tienes que ser... no, no, la vida tiene muchísimas cosas, dentro de todas esas cosas te puede pasar lo bueno y te puede pasar lo malo, puedes llegar o no puedes llegar, nosotros como institución es importante que se le inculque los buenos valores morales, buenos principios, pero también que la única herramienta no es el futbol, sino que también en el plano personal y en el trabajo familiar es muy importante también.

Jugaste hace 15 años, ¿qué tanto ha cambiado el entrenamiento de los porteros?

Mejoró mucho, hay diferentes alternativas, diferentes implementos o elementos, que se incorporan ahora de trabajar a un arquero o de entrenar, yo soy muy tradicionalista y no me gusta cambiar demasiado, he mejorado, sin ninguna duda, porque uno se tiene que estar actualizando, tiene que ir mejorado y proyectándose para lo que viene, pero creo de que hoy en día acá en México hay muy buenos entrenadores de porteros. En mi país, ya en el último tiempo cuando estuvimos River Plate, de esa época para acá, ha mejorado notablemente lo que es el entrenamiento de los porteros, el material que se usa.

¿Cuál es la principal diferencia del portero mexicano y argentino?

Es difícil, el hecho de que haya entrenadores de porteros argentinos ha atraído un poco al trabajo acá a México y más o menos el estilo de los porteros tanto mexicanos como argentinos son muy parejos, no creo que haya una diferencia abismal. En este caso, nosotros como porteros, el estilo que se está buscando en Argentina, por lo que puedo apreciar y ver, son porteros de buenos portes que están jugando en Europa y que tienen una buena envergadura física como para cubrir mucha portería, te puedo nombrar a Chiquito Romero, Nahuel Guzmán, Agustín Marchesin, Gerónimo Rulli, este tipo que tiene arriba de un 1.91, yo creo que en Argentina está la base. Acá hay una camada de porteros jóvenes pero que se ve que no satisfacen el gusto del entrenador de la selección, porque todavía siguen entrenado tres o cuatro porteros de hace cuatro mundiales, ya tienen su edad, su experiencia, para mi modo de ver hay muy buenos arqueros jóvenes para ir introduciendo a la selección, creo que tendrán que en algún momento hacer un recambio.

Está Corona, Talavera, Ochoa, arqueros que pasan los 30 años. Pareciera que viene un hueco...

Pero está Hugo González, de Monterrey, a mí me gusta mucho porque es un portero muy seguro, muy sobrio, hay un par más jóvenes que están ahí, lo que pasa es que todo va a depender del trabajo y de la planificación y de lo que quiera siempre el técnico de turno que esté en la selección, los buenos porteros son los que normalmente promedian 25 y 30 y pico de edad, pero bueno, la selección mexicana tiene arqueros ya grandes de una edad y de una experiencia, si me das a elegir, yo tendría un par de arqueros jóvenes en la selección como para que vayan ya tomando experiencia y vayan adquiriendo lo que es el vestuario, el movimiento de estar en la selección mayor, no es nada fácil estar en la selección mayor, se necesita muchísima personalidad, tener un rendimiento excelente permanentemente, al ser arquero de la selección siempre estás en boca de todos.

FICHA

Carlos Roa

Fecha de nacimiento: 15 de agosto de 1969

Lugar de nacimiento: Santa Fe, Argentina

Carrera como jugador: Racing (Argentina), Lanús (Argentina), Mallorca (España), Albacete (España), Olimpo (Argentina).

Palmarés:

Copa Mundial de la FIFA

- Cuartos de final en Francia 1998 (5 juegos, 4 goles recibidos)

Copa Conmebol

- Campeón con Lanús en 1996

Supercopa de España

- Campeón con Mallorca (1997-1998)

