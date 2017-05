"No nos podemos caer" Fierro

Guadalajara

Carlos Fierro, delantero de Chivas, salió del camerino visitante con la fe intacta, sabiendo que la final no está perdida y que no pueden sentirse derrotados solo porque les empataron de último minuto. Fierro afirmó que sería un error caerse mentalmente.

"Nos vamos al 100 por ciento, motivados, sabíamos que teníamos una buena ventaja y que era importante llevarnos la victoria, con ventaja y ya no podemos hacer nada, el resultado está. Nos empataron al final. Tigres hizo su trabajo, pero el empate ya está y no nos podemos caer y ahora hacer pesar nuestra casa".

¿Con qué sensación se van del estadio de Tigres?

"Que los errores te cuentan y que con jugadores como los que tienen Tigres, no te puedes descuidar. Que si les regalas espacios, te hacen un gol. Pues no podemos permitir ningún error, para que no se vuelva a repetir esto".

Fierro sentencio que no hay tiempo de lamentos, ni nada por el estilo, que si ellos mismos no confían en que serán campeones, están liquidados.

"No podemos caernos, ahora que estamos en una final, el empate ya está y no se puede hacer nada y la confianza está con todo para el partido de vuelta".

MEMLL