Carlos Cisneros, descartado para el debut ante Pumas

Guadalajara

Una baja dolorosa tendrá el equipo de Matías Almeyda para el arranque de la Liga de este sábado. El ataque de Chivas no comenzará completo y ante Pumas Carlos el Charal Cisneros se cae de la convocatoria y por no arriesgarlo por una fascitis plantar no será elegible para el duelo ante el conjunto de El Pedregal.

Carlos Cisneros jugó los dos partidos de la Liguilla lesionado y eso evitó que diera su mejor versión ante el América, eso lo saben tanto Matías Almeyda, así como la dirigencia, que fue un error hacerlo jugar tocado, pues ni avanzaron contra el América y el jugador no pudo hacer una rehabilitación adecuada.

Cisneros no pudo hacer toda la pretemporada, de hecho no tomó parte del duelo ante Rayados que perdieron 4-3 en Cancún. Cisneros debió parar desde los últimos partidos, donde se vio un evidente bajón futbolístico y trabajar de lleno en su pretemporada, pero no fue así y por eso se pierde el duelo de este sábado ante los Pumas de la UNAM.

Así pues Almeyda en esta ocasión no quiere arriesgar en lo absoluto y no pondrá a Cisneros para este duelo, pues saben que deben pararlo de la competencia oficial y dejarlo que salga delante de este problema en la planta del pie.

El timonel está cerca del jugador y primero buscarán que sane al 100 por ciento y no acelerarán su proceso, hasta que pueda trabajar al parejo, aunque de momento no hay fecha exacta para el regreso del Charal Cisneros con la primera de Chivas.

Para suplir a Cisneros el técnico Almeyda tiene varias opciones en su equipo, una de ellas es tirar a Javier Eduardo López a ese sector, no es especialista de jugar pegado a la banda, pero sí tiene las condiciones para crear futbol y encontrar a Pulido o a los volantes ofensivos, ahí la Chofis es por mucho uno de los jugadores con más talento de la institución y puede tener la oportunidad ante Pumas. La otra es jugar con el Chelo Zaldívar como eje de ataque y a Alan Pulido ponerlo detrás para que sea complemento y tirar a un volante a jugar por afuera.

Chofis o Zaldívar son las principales armas para suplir a Cisneros, son condiciones diferentes, pero los dos le dan opciones ofensivas al Pelado Almeyda para el duelo de este fin de semana.

Así como en el torneo pasado cuando el técnico pensaba en Oswaldo Alanís como titular, hoy el técnico se queda con las ganas de poner a Cisneros y aún no se sabe por cuánto tiempo estará fuera de circulación este jugador.

GPE