En la cancha no cuenta el dinero

Ciudad de México

L os pasos no han sido lo veloces que muchos, sobre todo los aficionados, esperaban, pero Chivas ha logrado mostrarse con mayor soltura, precisión y buenos resultados. Es cuarto de la competencia, apenas un peldaño arriba que América, su antagónico, con el que se le suele comparar.

Pero, el equipo que hoy desata halagos e ilusiones no fue fácil de levantar. En el camino se llegó a dudar de la continuidad del entrenador Matías Almeyda, y el dueño Jorge Vergara, tuvo que desembolsar una fuerte cantidad de dinero para tener un plantel con más opciones. Sin embargo, en este último rubro, aunque su precio haya sido alto, eso no le ha garantizado a algunos futbolistas un lugar en el once titular del entrenador.

Así que, según comenta José Luis Higuera, CEO de Chivas, las claves para el buen funcionamiento que hoy lucen fueron mantener a Almeyda, pues solo era cuestión de tiempo para que los jugadores se acoplaran a su sistema. Además, tienen un plantel amplio, lo cual permite la competitividad.

"Están jugando los mejores, Matías es muy claro, toma en cuenta las jerarquías, pero no para respetarlas al cien por ciento, todo se gana en la cancha", dijo a La Afición Higuera.

La llegada de hombres de jerarquía hizo que los jóvenes se motivaran para no perder su lugar: "Matías encontró un cuadro muy interesante con competencia interna importante, donde tenemos 24 jugadores y cualquiera puede estar, con un sistema muy digerido y creo que estamos en un muy buen momento".

Además, el directivo explicó que al Rebaño solo le hacía falta que "madurara, que se apuntalaran posiciones para hacer mejor competencia interna, y que el equipo se pudiera acoplarse muy bien, con un mejor balance de características del equipo, más balanceado en todas las posiciones, porque tenemos dos elementos por posición, era cuestión de reforzar dos o tres, y el tiempo de entendimiento del sistema de Matías".

LOS REFUERZOS

Entre las últimas adquisiciones de Chivas estuvieron Edwin Hernández, Isaac Brizuela, Rodolfo Cota, Orbelín Pineda, Carlos Peña, José Juan Vázquez, Néstor Calderón y Marco Bueno. De esta lista, los últimos cuatro son los menos consistentes en El Rebaño. Alan Pulido recién llegó y claro, ya juega.

En la primera jornada contra Pumas, Chivas solo colocó en el arranque a Carlos Peña. En ese partido, el Galllito se quedó en la banca, y Néstor Calderón entró al minuto 58, con una actuación discreta, en la que mandó un balón por encima del travesaño, y dio un par de asistencias.