Vale doble ganarle al América y en el Azteca: Blanca Félix

Ciudad de México

Blanca Félix, portera de Chivas femenil, fue la figura de su equipo en el partido contra América. La portera alejó el peligro una y otra vez, negó a las delanteras americanitas que se fueron frustradas, al final del partido, la jugadora rojiblanca señaló que para ella el triunfo tuvo un valor doble, por el rival y el escenario.

"Me voy muy contenta y emocionada por esto y ahora hay que celebrar, porque no se vive una final todos los días. Para mí vale doble, porque siempre he sido chivista y vale doble ganarle al América y aquí", comentó la portera.

Blanca señaló que jamás había pensado que iba a tener una actuación semejante en un su primer juego como profesional en el estadio Azteca, un inmueble histórico. "Desde que inició esta Liga mi sueño ha sido y es ser campeón en este equipo, pero jamás me lo imaginé así, estoy muy contenta con todo el equipo porque sacamos el resultado".

Al final del cotejo, sus compañeras la alzaron en hombros, para que recibiera el reconocimiento de los aficionados al Rebaño que vieron como una y otra vez tapó cada remate de las azulcrema. "Ha sido uno de los mejores días de mi vida, futbolísticamente hablando es el mejor partido de mi vida. La verdad no hay palabras para agradecer, nos hicieron sentir como en casa, no me sentí fuera. Creo que es algo histórico para todas y que hayamos pasado a la final como lo hicimos, ni en mi más grande sueño me lo llegué a imaginar", concluyó.