“A Galindo JR hay que apoyarlo” Cota

Guadalajara

Después del fallido debut en la máxima categoría de Benjamín Galindo JR con un error que se significó en derrota, el portero Rodolfo Cota, habló sobre este juvenil del chiverío y señaló que hay que darle confianza, que se suelte y que pueda dar su futbol sin tanta presión encima de él.

“La verdad que apoyarlo, estuvimos hablando con todos los jóvenes antes del partido, al medio tiempo, que debe de estar tranquilo, la verdad es que por ahí le tocó la mala fortuna de un accidente en la primera jugada y termina en gol, pero así es esto, lo que sí en lo personal me deja un poco triste es ver cómo parte, no digo toda la afición, pero cierta parte del estadio después de esa jugada abucheando a un joven que tiene 18 años en su partido de debut”.

Cota señaló que si hay errores, que la gente se meta con los experimentados, no con un debutante de 19 años y que espera que poco a poco Benji vaya sumando experiencia y temple a su carrera.

“Voy de acuerdo, si uno se equivoca, que no me ha tocado el caso que la gente se meta con uno, pero que se metan con él, su primer partido, los nervios, la emoción le ganó al confiarse en una jugada y hay maneras de poder apoyar a un jugador”.

Cota señaló que puede ser que la afición se moleste por la nueva derrota, pero no se la pueden agarrar contra un joven, ya que sólo le hacen daño y le generan desconfianza, por eso es menester que la afición confíe plenamente en los elementos surgidos en la cantera y que les tengan paciencia.

“Voy de acuerdo si es por ahí un (Carlos) Salcido, o yo, no sé Jair (Pereira) que son los que más partidos tienen y que no somos ya tan jóvenes, por ahí voy de acuerdo la molestia de la gente pueda existir por un error, pero era su primer partido y es un chamaco, pienso que no se quería equivocar, pienso que él visualizaba otro tipo de debut y sí estaba algo triste, pero creo que si sacamos ese error tuvo un gran partido, tuvo los pantalones para reponerse”.

MC