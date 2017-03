Aris Hernández apaga las alarmas

Guadalajara

Los jugadores de Chivas ya dieron la vuelta a la página de la derrota en Chiapas. Los cuatro goles y cerrar el mes de febrero con derrota ya es cosa del pasado, así lo sintetizó Edwin Hernández, quien se desempeña como lateral izquierdo en el Rebaño.

El Aris sentenció que se sigue hablando de la derrota contundente de las Chivas, pero el Toluca se comió tres de los poblanos y nadie dice nada, en ese sentido, por lo que considera que ambas escuadras llegan en igualdad de circunstancias.

“Sí es un buen partido, un equipo dinámico. Tiene sus errores también, me sorprende también que hablemos tanto de Chivas y no de otros equipos, a Toluca le metieron tres en su casa, los dos venimos de una derrota dolorosa y creo que será un buen partido para cualquiera de los dos o te caes o sigues arriba”.

El zurdo manifestó que conoce a la perfección a jugadores de los Diablos, que saben aprovechar las falencias de los rivales, por lo que deben ser muy inteligentes para no caer en desatenciones que tanto Rubens, Hauche y Pablito Barrientos puedan convertir en goles.

“Un partido difícil, ellos vienen haciendo las cosas bien, es un partido que te puede seguir teniendo arriba o te baja. La tabla está muy pegada y cualquier tropiezo te hace bajar. Nos queremos mantener en los primeros lugares, hacer valer la localía y sería bonito ganar el fin de semana aquí”.

El Aris señaló que la clave para tener éxito en el futbol es el equilibrio, que no es atacar a lo loco, ni sostener un ritmo a lo largo de los 90 minutos, pues para él defender también es un arte.

“El futbol así es, no puedes atacar los 90 minutos. El futbol es de estrategia también, aguantar los golpes y al fin los que jugamos estamos adentro y más allá de que te digan o te den un jalón, si los de adentro no reaccionamos rápido te pegan y te pegan. Creo que influye más los que estamos adentro ese juntarnos, tranquilos y creo que influye más los once que estamos adentro en hablar rápido si sigue pasando el tiempo te da para abajo”.

Lo que sí no aceptó el Aris fue que se le quiera vincular a él a las malas rachas del equipo de hace dos años, cuando él ni siquiera estaba en la institución rojiblanca.

HAY DIRIGENTES DE MENTE MUY CORTA

El Aris Hernández declaró que no es posible que por una lance del juego entre Jair Pereira y Jonathan Fabbro de Jaguares, le den dos juegos de castigo a Pereira y después de lo visto en Veracruz sólo le dieran un partido de veto al Pirata Fuente. Esas maneras de juzgar son las que no entiende el Aris.

“Sí, más como futbolista como persona. No puede ser que exista un criterio tan desigual, o lo de Querétaro por las playeras cuando intentas evitar la violencia. Se me hace que tenemos como mexicanos una mentalidad corta o los dirigentes de la Liga porque no puede ser que existan cosas así, o que el Estadio de Veracruz con lo que pasó se le dé una sanción tan corta. Hay que meter presión ahí porque no afecta a los jugadores, afecta al futbol mexicano y debería existir igualdad o criterio para decir esto sí y esto no, esto se le puede poner más o quitar menos. Debe existir criterio más abierto para esas decisiones”.

