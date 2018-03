Ante Santos, Zaldívar tendrá minutos

Guadalajara

Una gran noticia llegó al Rebaño desde la sala de enfermería. Ángel ‘El Chelito’ Zaldívar está por recibir el alta competitiva para jugar partidos oficiales, de entrada está con la delegación rojiblanca en Texas para los dos partidos.



Desde hace una semana el zurdo ha tocado balón e incluso en un video oficial del club se ve que Zaldívar no ha perdido el toque y colgó el disparo al ángulo en una práctica.



El delantero señaló que no tiene molestias a la hora de impactar el esférico, otra cosa positiva es que ‘El Chelito’ tampoco ha perdido confianza, no tiene miedo de ir a un choque o taponazo, y está tan cerca su vuelta a la competición oficial, que este miércoles puede tener actividad ante el Santos, para ir viendo sus avances.



“Estoy golpeando el balón y no he sentido molestia, ese es el proceso de recuperación y en todo el esfuerzo físico que he realizado me he sentido muy bien, ha sido un periodo de aprendizaje, de mucho crecimiento en lo personal y en lo profesional, esta lesión me ha ayudado a madurar y regresaré mucho mejor. Me alegra ver que dentro del equipo exista esa sana competencia, creo que todos juntos podemos crecer y si mis compañeros están en buen nivel yo también deberé de estarlo”, señaló el ‘Chelo’.



Zaldívar es una pieza importante en el esquema del ‘Pelado’ Almeyda, pues la mejor versión de Alan Pulido se ha visto con Alan a un lado, por eso urge su vuelta con el primer equipo. En este momento Chuy Godínez y JJ Macías están en buen momento, pero se requiere de un jugador como el chelo, ya que la experiencia que tiene él le hace falta.



Por lo pronto, Almeyda ya lo podrá tener para estos amistosos y dependiendo de cómo se vea, tendrán la oportunidad de llevarlo a la banca ante Morelia, el viernes próximo.

