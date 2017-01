‘Chelito’ Zaldívar se lamenta por no jugar Libertadores

Guadalajara

A sus 23 años Ángel ‘El Chelito’ Zaldívar se frotaba las manos para poder disputar la Copa Libertadores de América, pero al final no. Se quedó con las ganas y la vera por televisión, como esos partidos heroicos donde Chivas le ganaba a los gigantes de Sudamérica. El Chelo dice que se pierde el sueño de jugar este certamen.

“Me tocó ver Libertadores, hubiera sido muy bueno, cumplir mi sueño para no, pero está hecho, las personas de pantalón largo determinaron eso. No cualquier día juegas ante Boca, tenemos que aprovechar este duelo”.

Se le preguntó si los jugadores mexicanos pierden al ya no participar en la Libertadores y señaló que no, que pierden todos, dirigentes, aficionados, prensa y también jugadores, como él.

“Creo que perdemos todos por el roce internacional, el futbol mexicano ha crecido pero la Libertadores da plus enfrentar a Boca, River, Sao Paulo, como en su momento Chivas llegó a una final, el roce es otro, generan crecimiento”.

Para concluir, ‘El Chelito’ sentenció que espera recuperar el olfato goleador y que no le preocupa jugar de extremo, aunque quede lejos de la portería y por ende del gol.

“Me siento bien, he trabajado bien, hice la pretemporada completa. Tengo que aprovechar las oportunidades que me da el técnico, el torneo pasado tuve regularidad, sigo trabajando para donde me toque jugar, aprovechar”.

SRN