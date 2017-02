Pulido espera que el arbitraje no los perjudique en el Clásico

Guadalajara

En el entorno rojiblanco aún tienen en la mente el arbitraje en su visita a Rayados de Monterrey. Esas dos expulsiones que los dejaron en inferioridad numérica, o en otros partidos penaltis que no les han marcado a su favor, por lo que Alan Pulido, señaló que espera que el trabajo de Luis Enrique Santander, sea lo más bueno posible, sin cargarse a ningún lado.

“Espero un arbitraje que sea justo, que marque parejo, que le dé fluidez al partido, que en sí han tocado jugadas o penales que no me han marcado y otras apretadas que no marcan que tal vez no marcan con el mismo criterio al mexicano que al extranjero, ya lo había dicho Pereira, lo único que pido es que marquen parejo y traten de marcar lo más parejo posible, entiendo que son humanos y pueden cometer errores, pero que sean lo menos notorios”.

Se le preguntó a Alan que si después de jugar con el Rebaño cambiaría de aires para Coapa, señaló que no tiene eso en mente.

“No, no sé. Estoy acá y estoy feliz. Pero es futbol y pueden pasar muchas cosas”.

Pese a que ahora no iría con el conjunto Azulcrema, el tamaulipeco sentenció que en algún momento de su carrera el América lo buscó, pero no pasó de interés.

“Cuando estaba en Europa, y bueno, no se llegó a ningún acuerdo y al final ahí quedó. Antes yo pasaba por un momento en que quería jugar, quería tener minutos y el equipo que me abriera las puertas, tendría que aprovecharla. Ahora estoy en Chivas y defiendo estos colores”.

¿Cuál es el mejor Clásico del país?

“Son diferentes, en sí el Clásico regio es muy apasionado, pues desde una semana más ya se está viviendo con una gran intensidad, por las porras que van a los entrenamientos. Es algo muy distinto, algo muy apasionado, pero es más regional, es de una ciudad, y el Clásico nacional es más internacional, lo ve mucha gente y hay más espectadores, es una oportunidad muy linda. En Monterrey es muy importante, pero no deja de ser regional. Acá todo el país está pendiente del Clásico, esa es la diferencia”.

Pulido no se dice anti americanista, ni mucho menos, respeta a la institución rival, pero él sabe que para su gente es importante este duelo, que para los rojiblancos, se juega mucho más que tres puntos.

“En sí no es odio, es un gran equipo, pero me enfoco en lo mío y en los jugadores, el equipo que tenemos y que somos, tenemos objetivos claros y tratamos de brindarnos al máximo. Será un partido complicado y ellos tienen grandes individualidades, pero esperamos regalarle el triunfo que tanto se merecen.



“Es una sensación linda por la rivalidad que se manejan en estos partidos, que se juega con otras ganas, pero cada partido trato de jugarlo para ganarlo y con otro gol ante América sería más lindo para mí”.

MC