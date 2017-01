Se acaba el misterio, Alan Pulido sí juega ante Xolos

Guadalajara

Buenas noticias para Chivas. El técnico del Rebaño, Matías Almeyda, señaló que sí podrá contar con Alan para el juego de este fin de semana cuando reciban a los Xolos de Tijuana, pese a que Pulido va saliendo de una contractura en el gemelo izquierdo.



“El tema de Alan, fue el gran desgaste, se acalambró dos veces, terminó con una molestia y le llevó dos días para recuperar. Ya entrenó normal, podré contar con él; Cisneros va de a poco tomando ritmo, menos dolor, pero hay que llevarlo despacio”.

TE RECOMENDAMOS: Chivas no apelará las rojas de Jair, ni del 'Gallito'

Almeyda quiere revertir la mala racha que tiene ante Tijuana donde el semestre pasado los apabullaron goleándolos al son de 4-0.



“Es un equipo fuerte, bien armado en todas sus líneas, nos superó, marcó una gran diferencia en el partido que jugamos de visitante. Muchas expectativas para cambiar lo de ese partido, quedarnos con los tres puntos y sabemos que nos enfrentamos a un gran rival”.



Pese a lo evidente del partido pasado donde les expulsaron a dos jugadores en su visita a Rayados, el técnico del Rebaño fue políticamente correcto y señaló que más allá de que él apoya a los silbantes no le gusta que haya diferentes maneras de juzgar una acción, ya que deben actuar igual los árbitros sea quien sea el jugador en cuestión.



“No sé, me resulta incómodo hablar del arbitraje, son humanos, se equivocan, aciertan. Lo que más me detengo en la vida es el trato, en la vida me manejo de una sola manera, me gusta el diálogo y el respeto. Mantengo esa manera de ser, doy explicaciones, donde tampoco expongo a los árbitros, pero sí me interesa tener una explicación sobre una pregunta. He hecho hasta reuniones con ellos para que le digan a los jugadores de Chivas qué les incomoda, soy partidario de ayudar, somos todos diferentes, pero no tengo problema con ninguno”.