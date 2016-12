Alan Pulido quiere ser referente de Chivas en 2017

Guadalajara

El torneo pasado no fue el mejor para Alan Pulido y es que llegó a mitad de torneo, sin pretemporada y de pronto tenía que jugar a un alto nivel, y aún así marcó cuatro goles y acabó como titular, pero ahora el espera mostrar una mejor versión propia en bien del equipo.

Alan no se pone meta no de goles, ni de puntos, pero sí dijo que espera aumentar sus cifras, aumentar los cuatro goles que marcó en el torneo anterior y así colaborar para cumplir objetivos grupales con las Chivas.

“Quiero superar la cuota del torneo pasado, logré cuatro y ese es el objetivo, superar la cuota. La gente puede esperar de mi toda la entrega, pero siempre si hay oportunidad de anotar, si tengo la opción pero tengo a un compañero en mejor posición, se la daré para que él lo haga, porque aquí el futbol es de conjunto, en equipo sin importar quien anote”.

Se le preguntó a Puligol que si él piensa en el campeonato de goleo individual y sentenció que le gustaría, pero que eso no depende de él, ya que su prioridad es conseguir títulos con Chivas, no de manera individual.

“Eso también es algo que me propongo, el torneo pasado llegué a la mitad y era difícil, pero ahora desde el inicio me lo he propuesto, es una gran motivación y obvio por el equipo al que represento, pero eso viene de la mano cuando el equipo hace las cosas bien. Me enfoco primero que el equipo vaya bien, ya después si me toca ser goleador mucho mejor, pero lo primordial es el equipo”.

Alan Pulido agregó que el presente de Chivas es muy prometedor, que la dinámica que tienen no la posee nadie y que ahora ve más cercano el título con el Rebaño y que le ilusiona porque las individualidades que tiene hacen pensar a Alan que el futuro será mejor para los rojiblancos.

“Si cargo con eso, desde el momento que llegué, los goles vienen hacía mi. Desde mi llegada, sé que eso lo tomaba y estoy preparado para eso. El equipo se ha adaptado una dinámica muy buena para el futbol que mostramos, trabajamos en la pretemporada, hay grandes individualidades, hay jóvenes que vienen apretando mucho, pero los grandes los integramos de la mejor manera. Buscamos el título, en eso pensamos, pero para eso vamos partido a partido, porque el objetivo es ser campeón”.