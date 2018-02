Pulido es factor goleador para Chivas

Guadalajara

Pulido recuperó el olfato goleador en Querétaro, mostró ese ímpetu de siempre, pero con un poco más de puntería. Marcó dos en Querétaro, pero pudo hacer cinco, pero Volpi voló, puso la cara y evitó el triunfo del Rebaño.

Alan Pulido se ve mejor cuando tiene a su lado otro nueve, el título lo ganaron con el ‘Chelo’ Zaldívar como nueve de área y en Tigres cuando jugaba lo hacía acompañando a otro ariete.



En Chivas en ocasiones Almeyda juega con un 4-2-3-1, con tres volantes ofensivos que pueden ser ‘Chofis’ López, Carlos Cisneros y ‘el conde’ Brizuela, pero ayer en la ciudad del acueducto jugó el primer tiempo J J Macías y Ronaldo Cisneros, con otro delantero como poste Alan se siente mejor, más acompañado.



Por su trabajo físico - atlético Alan Pulido suele bajar a ayudar con la marca en ataque, en ocasiones suele ir al medio campo a corretear el balón, es un jugador que se sacrifica por el equipo, pero que en ocasiones se olvida de su principal cometido, estar en la caja.

Cuando Chivas juega con un solo nueve y éste se sale del área para apoyar en cuestiones defensivas, el equipo sufre y en ocasiones los balones surcan el área enemiga, pero no hay quien los desvíe, no hay quien los remate.



En el juego contra los Gallos, Tena mandó línea de cinco, y ahora sí con dos Nieves el Rebaño obligó a que los queretanos dejaran siempre por lo menos a cuatro defensas cuidando a los dos elementos rojiblancos.

Otro aspecto que tiene Alan por encima de sus compañeros es que se anima a probar fortuna desde fuera del área y Almeyda lo entendió y lo explicó en la conferencia.



“Es una enseñanza de hay que tirar, cuando tiras algo pasa, Alan tiro y el balón le paso por en medio de las piernas a un defensa, así qué hay que tirar más”, detalló Almeyda.

Pulido es capaz de quitarse a dos rivales y cruzar al portero para hacer el gol, pero necesita balones limpios. Rodolfo Pizarro en cuanto entró lo entendió y le puso medio gol a Alan, Orbelín Pineda y la ‘Chofis’ López lo buscan con atingencia, saben que si le dan un balón con ventaja, el tamaulipeco lo puede convertir en gol; el problema se agudiza cuando los volantes no surten de pelotas a Alan, sin esféricos a modo, Alan se pierde, es una lucha eterna como el Llanero Solitario, y si el delantero de poder no tiene gol, el Rebaño no funciona, el equipo de Almeyda se atasca.



No es para menos, de los ocho goles que suman las Chivas, cuatro son del atacante de Tamaulipas, Pulido ya demostró que tiene gol y que ha recuperado el olfato, pero para mantener la línea goleadora sus compañeros deben pesar más, asistirlo mejor, darle balones a modo y así Pulido tendrá opciones más claras de hacer goles y regresar al rebaño a la senda del triunfo.





DATO



Pulido le dedicó los dos goles a su señor padre y se dijo emocionado por hacer dos tantos como regalo a su progenitor, además que sigue festejando sus tantos como el gato asiático de la buena suerte