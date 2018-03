“Que hagan un esfuerzo y traigan jugadores de más jerarquía”: Pulido

Guadalajara

La realidad alcanzó al Rebaño Sagrado y esta mañana Alan Pulido, delantero del Club Deportivo Guadalajara, al salir del entrenamiento en Verde Valle, fue claro y puso el dedo en la llaga y señaló que al equipo le faltan elementos de jerarquía, jugadores que entren y te cambien un partido, no hizo menos a los dos futbolistas que llegaron para este curso, pero la realidad es que los dos, tanto Walter Gael, como Ronaldo Cisneros, siguen siendo promesas y no realidades.

“Seamos realistas y también en la Liga MX está competitiva con la regla de los extranjeros, es complicado. Tenemos equipo para competir, pero no somos muy superiores, eso nos está costando. Esperemos terminar de la mejor manera y que hagan un esfuerzo para traer jugadores con más jerarquía, con más minutos y que sirva para ayudar al equipo”, dijo Alan.

Este día Pulido cumplió años, pero no lo pudo festejar con un triunfo y se animó a decir sin tapujos, ni dobles caras que lo que le hace falta al equipo son jugadores de nivel, si es que quieren regresar a los primeros planos.

“Eso se nota. Nos faltan jugadores. Tenemos gran calidad y muchos jóvenes que tienen un buen desempeño, pero no tienen esa experiencia y esa jerarquía que marca con partidos complicados, en clásicos, en otras circunstancias. No tenemos jugadores que entren de cambio y sepas que te pueden hacer diferencia. No tenemos un plantel tan amplio y si se lesiona un jugador se complica, te desequilibra el once ideal. Es complicado, pero a final de cuentas es lo que hay, hay que ser responsables y pelear esta copa”.

GPE