Pulido, satisfecho por su gol

Monterrey

La buena noticia para el Rebaño Sagrado es que Alan Pulido se reencontró con el gol en la Final de ida y ahora se declara listo para el compromiso del próximo domingo, donde espera marcar el tanto del título para las Chivas.

Alan le hizo el primero a los norteños y ahora dice estar recuperado totalmente de su sequía goleadora.

"Las finales hay que ganarlas, hubiera estado mejor ganarla haciendo un gol, y más ante este tipo de rivales que son muy grandes y más porque se me había negado el gol y ahora es importante. Ya sabemos que Gignac es un hombre que siempre responde en este tipo de partidos y ya lo habíamos platicado que ante este tipo de partidos no puedes equivocarte porque pasan estas cosas y te hacen dos goles. En todo el partido no habían tenido llegadas y de pronto dos goles que caen y te pegan, pero hicimos un gran partido".

Alan afirmó que para la vuelta es vital no cometer errores, pues sabe que un pecado en la parte baja se convierte en gol en contra, esto en mente después del segundo tiempo donde les empataron un marcador que parecía positivo, ya con esta experiencia ya están listos para no cometer este tipo de errores.

"Con tantas individualidades, sólo basta una desconcentración para que te hagan un gol. Estamos tranquilos de que se hizo un buen partido, por ahí obviamente hubiera sido mejor no recibir los dos goles, mantener la ventaja y cuenta la virtud del rival, tiene grandes jugadores y obviamente sabiendo que depende de nosotros esta llave. Tenemos todo a nuestro favor, estaremos en casa que será fundamental", finalizó.