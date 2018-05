Aficionados amenazan con represalias a Chivas por venta de Pizarro

Guadalajara

La molestia no paró. A más de 24 horas de que diera a conocer que Rodolfo Pizarro partirá a la Sultana del Norte para enrolarse con los Rayados de Monterrey, las críticas, quejas y amenazas de los aficionados rojiblancos no se hicieron esperar.

En redes sociales comenzaron a manifestarse en contra de la directiva que encabeza Jorge Vergara, dueño del equipo, y José Luis Higuera, CEO de Omnilife-Chivas, intentando que cambien de parecer y no dejen salir al futbolista quien desde su llegada al club tapatío ha sido su mejor jugador.

Seguidores al club comparten imágenes en Facebook, Twitter e Instagram donde piden respeto hacia la afición y amenazan con no renovar su Chivabono, no comprar la camiseta original del equipo, no asistir al estadio, no suscribirse a Chivas TV, entre otras acciones; además, los hasthags #NoALaVentaDePizarro, #PizarroNoSeVende, #LosÍdolosNoSeTocan, se han convertido en tendencia en las últimas horas.

Aunque la venta aún no es oficial, es un hecho que Rodolfo no seguirá.

Cabe mencionar que en diciembre el conjunto tapatío disputará el Mundial de Clubes por lo que la institución rojiblanca tendrá que incorporar a más jugadores para tener un plantel basto que le haga competir tanto en el ámbito local como en el internacional.

MC