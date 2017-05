Tres mil empujan a Chivas por la doce

Guadalajara

Serenata. Toda una costumbre ya en Guadalajara para Chivas. El Rebaño está a pocas horas de la Final y su gente lo sabe. 3 mil personas se dieron cita en el hotel de concentración para empujar al equipo la noche previa al duelo ante Tigres.



Algunos desde Guatemala, la reventa hizo su agosto. 4 mil pesos un boleto de zona alta. Mala suerte, el precio de esas entradas en taquilla era de $760, sin embargo, por su Rebaño y la situación que viven, bien lo vale mencionan los dos viajeros.



Chicos, grandes, familias enteras y hasta un perro. Los cantos iniciaron a las 7:00 pm, la gente comenzaba a llegar, no lo hacían sin su distintivo trapo, ese que pone en alto el barrio desde donde provienen.



Los más optimistas aseguran que Tigres “se hace chiquito en las Finales”, la reunión también sirvió para que los Chivahermanos se llenaran de optimismo. La doce nunca estuvo tan cerca en 10 años y la pueden lograr el domingo.



Dos horas de cantos, bengalas, una que otra cerveza y otros vicios. A pesar de las revisiones policiacas la gente metió lo que está permitido y lo que no. Un padre incluso llevó una escalera para su bebé. Nadie se quería perder una noche que pudo ser histórica.



Cerca de las 9:00 pm empezaron a salir los jugadores, Rodolfo Cota el más querido, Rodolfo Pizarro provocó la locura con bengala en mano. La comunión entre afición y jugadores era total, aunque no todos salieron, otros vieron el espectáculo desde el segundo piso.



Fueron 30 minutos, aunque para muchos lució como una eternidad. Muchos de los 3 mil ni siquiera consiguieron boleto para el juego, la reventa ya alcanza los 15 mil pesos pero ésta fue su oportunidad para estar cerca de los ídolos de hoy.



Esos que pueden llegar a ser los del mañana si vencen a Tigres. Chivas quiere la estrella 12, esa que lo empate con América en títulos como los más ganadores del fútbol mexicano y 3 mil lo empujaron.

MC