‘Chofis’ andando bien cambia el rumbo de un partido: Pereira

Guadalajara

El comienzo del torneo fue bueno para Chivas y es que los delanteros funcionan y responden con goles. El conjunto tapatío tiene en Pulido a un delantero matón y en la figura de Javier Eduardo López a un crack en potencia. Un zurdo, que tiene la onza para ganar un partido para los rojiblancos, así lo mencionó en rueda de prensa su capitán, Jair Pereira, quien sentenció que este jugador cada día se ve más maduro.

“Tiene que ser, ‘Chofis’ tiene grandes cualidades, tiene madurez y eso se lo ha dado el tiempo. No dudamos de su calidad técnica, porque estando bien cambia el rumbo de un partido por su calidad, pero no nos basamos en un solo jugador sino en el trabajo de conjunto. Matías lo ha apoyado y nosotros como grandes, lo arropamos, pero esa determinación es de él, si quiere hacer algo en el futbol mexicano, debe hacerlo ya y sacar mentalidad para destacar, ser titular en este equipo”.

Pereira señaló que la ventaja que tiene la ‘Chofis’ es que tiene el talento para intentar y ejecutar jugadas que pocos en el equipo podrían por eso es que debe mantenerse con los pies en la tierra para consolidar pronto su carrera.

“Es una persona muy tranquila, su personalidad es así, no se mete con nadie. No nada más este torneo, desde antes hablaba con él, puede hacer cosas que muchos de nosotros no podemos hacer por la calidad que tiene. Simplemente es hacerle ver la capacidad que tiene porque en el mundo del futbol se puede inclinar para bien o para mal. He visto su profesionalismo, se queda a patear al final, se queda en el gimnasio, cosas que antes no hacía espero que siga así y si continúa será un gran jugador no nada más para Chivas, sino para México”.

¿Jugar con el 10 en la espalda le pesa a Javier Eduardo?

“Es cuestión de la mentalidad, el número no juega, ese lo hace el jugador. Un tiempo trajo el 31 y eso está en la mentalidad, porque siempre hizo las mismas jugadas. No se fija en que trae el número 10, quiere hacer cosas importantes en el futbol mexicano y está en la forma de ir por las cosas”.

MC