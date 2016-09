‘Chapo’, del olvido a la capitanía del Guadalajara

Guadalajara

Esta semana se cumplirá un año de Matías Almeyda al frente de Chivas, pero quien tiene motivos de sobra para celebrar sin duda es Jesús Sánchez. ‘El Chapo’, quien llegó a estar borrado del primer equipo antes de la llegada del ‘Pelado’, ha resurgido bajo el mando del argentino y el sábado pasado, cuando menos por un juego, pudo ser el capitán del Guadalajara.



Debutó en 2010 y su carrera vino a menos con el paso de los años; el desfile de los técnicos en Chivas y su dificultad para consolidarse como lateral derecho o volante lo llevaron un sinfín de ocasiones a ser relegado al banquillo o incluso quedar fuera de las convocatorias.



No hubo jugador más criticado que él en el seno rojiblanco durante muchos años, e incluso pasaron torneos enteros sin que Sánchez tuviera una oportunidad en el 11 inicial del cuadro tapatío. Claro ejemplo de esto pasó en el arranque de la segunda era del ‘Chepo’ de la Torre en el banquillo del chiverío.



‘El Chapo’ alineó como titular en el último juego donde Chivas fue dirigido por Carlos Bustos en octubre de 2014, después de esa derrota ante Toluca, el zaguero tuvo que esperar hasta julio de 2015 para tener una nueva oportunidad en el cuadro inicial de José Manuel de la Torre.



Luego de ese tiempo apartado del protagonismo y ante las sacudidas que sufrió Chivas en los draft del futbol nacional, el ahora lateral indiscutible del Guadalajara llegó a pensar que sus días estaban contados en el equipo que lo vio nacer como futbolista.



“Sin duda sí (pensó que saldría), te das cuenta al no tener minutos que existe esa posibilidad, si me tocaba salir yo estaba tranquilo y me iba ir agradecido de este club. Gracias a Dios me tocó quedarme y estoy tratando de dar lo mejor de mí para brindarme por este equipo”, reconoció Sánchez después de que Chivas cayera contra Veracruz en el Apertura 2015.



No obstante de que volvió a conocer el sentimiento de arrancar un juego de Liga, al ‘Chapo’ todavía le esperaba otro lapso de oscuridad a la sombra de un joven talentoso como Raúl ‘Dedos’ López, quien no cedió su lugar hasta la jornada once del pasado Apertura 2016 ante Monterrey, justo en la jornada donde Chivas comenzaría el repunte que lo llevaría a la liguilla de ese certamen.



Desde ese juego del semestre pasado ante ‘La Pandilla’, el ‘Chapo’ se adueñó del puesto y lució irreconocible en la zaga del Guadalajara. Después vino la salida del ‘Dedos’ a Pachuca y la única competencia que le queda a Sánchez por la lateral derecha es el juvenil Carlos Villanueva.



A pesar de que no tiene a alguien pisándole los talones para arrebatarle el puesto en el 11 del ‘Pelado’, el ‘Chapo’ no ha bajado sus revoluciones y por lo menos de manera efímera, ya supo lo que es cargar con el gafete de capitán del equipo que alguna vez lo tuvo en el olvido.



Dato



‘Chapo’ llegó a pasar más de ocho meses sin alinear como titular en Liga.



En el Clausura 2015 sólo jugó 32 minutos en Liga frente a Leones Negros.

MC