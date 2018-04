El Zócalo sería sede del Fan Fest en el Mundial 2026

En caso de que Estados Unidos, México y Canadá ganen la candidatura para albergar el Mundial 2026, el Zócalo sería la sede del FIFA Fan Fest en la capital de nuestro país.

A través de la cuenta oficial de la candidatura conjunta hicieron el anuncio de esta propuesta, donde se puede apreciar una foto de cómo luciría la Plaza de la Constitución.

Además hacen mención que lo histórico que es este sitio, el cual puede albergar a más de 60 mil aficionados de futbol.

Plaza de la Constitución or Zócalo is a proposed FIFA Fan Fest location in Mexico City. This historic square has been a gathering place since the Aztec times and can support more than 60,000 football fans. Check it out. #FIFATour2026#Opportunity2026🇨🇦🇲🇽🇺🇸 pic.twitter.com/MQmzuR44SQ