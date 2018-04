"Mis opciones de estar en Rusia 2018 son "altísimas": Ibrahimovic

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, quien dejó su selección hace meses, reconoció este domingo en sus redes sociales que sus opciones de estar en Rusia 2018 "son altísimas".

"Mis opciones de estar en Rusia 2018 son altísimas", comentó el delantero de Los Angeles Galaxy, que el sábado fue titular por primera vez con su nuevo equipo y anotó el tercer gol desde que juega en la MLS, a finales de marzo.

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018