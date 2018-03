Zlatan muestra su deseo por jugar el Mundial de Rusia

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic confirmó su deseo por disputar con la selección de su país la Copa del Mundo Rusia 2018, pese a que hace dos años anunció su retiro del cuadro escandinavo. Ibrahimovic se tomó una fotografía con su compatriota Henrik Larsson y aseguró que los dos “están listos para la Copa del Mundo”.

We are ready for the world cup 🇸🇪 @thehenriklarsson pic.twitter.com/kBr0eO1PKg