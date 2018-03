Ibrahimovic debuta con doblete en la victoria del Galaxy sobre LAFC

LA Galaxy le propinó la primer derrota oficial de su historia a Los Ángeles FC al vencerlos 4-3, con una soberbia actuación del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, quien opacó el buen desempeño del mexicano Carlos Vela.

Vela Garrido fue titular y jugó los 90 minutos del encuentro con Los Ángeles, mientras que por el Galaxy no jugaron los mexicanos Jonathan y Giovanni dos Santos por lesión.

Los goles del encuentro fueron obra de Sebastián Lletget a los 61 minutos, Chris Pontius al 73 y el sueco Zlatan Ibramovic con un doblete a los 77 y 90 minutos.

Por Los Ángeles FC anotaron el mexicano Carlos Vela al minuto cinco y 26, además de un autogol del defensa Daniel Steres a los 48 del segundo tiempo.

Con este resultado, Galaxy sube a la segunda posición de la Conferencia Oeste de la MLS con siete unidades, mientras que Los Ángeles se ubican en la cuarta posición con seis puntos.

La primera anotación del encuentro fue obra del mexicano Carlos Vela, quien asumió el rol estelar que le fue encomendado en el equipo negro y dorado y colgó el balón en la escuadra de la portería con un tiro de zurda que inauguró el marcador.

De nueva cuenta el "bombardero" se hizo presente en el marcador cuando dentro del área gambeteó al portero local y definir con colocación suficiente para poner el marcador 2-0 para la visita.

Have a day, @11carlosV!



Another quality finish makes it 2-0. #LAvLAFChttps://t.co/WLsFLA3pxt