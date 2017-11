El VAR quitará espontaneidad al futbol: Zidane

Madrid, España

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró a favor de la entrada del videoarbitraje (VAR) en el futbol español, tras lo ocurrido en Mestalla en el gol no concedido a Leo Messi para el Barcelona, aunque aseguró que "quitará espontaneidad al futbol".

"Está prevista su entrada y el futbol español decide cuándo. Todos sabemos que la tecnología cambia y va a ser un sistema para mejorar el futbol, pero nosotros no decidimos, es el futbol español el que lo hace", aseguró en rueda de prensa un Zidane que no quiso entrar en polémicas.

"No voy a entrar porque lo que buscamos aquí siempre es polémica y yo no la quiero, me interesa mi equipo. Hay mucha gente que su trabajo es hablar de eso, no es el mío. Como entrenador, gente de futbol, como un apasionado quiero que el futbol mejore, sin duda, pero el resto no es asunto mío".

Para Zidane la entrada del VAR es necesaria para la evolución del futbol, aunque se mostró romántico con ciertos aspectos que piensa se perderán.

"Se pierde algo seguramente. Conseguiremos algo por un lado, pero lo perderemos por otros aspectos del futbol. Es inevitable. Es cierto que vamos hacia algo mas tecnológico y habrá menos problemas, de ahí la idea de implantar el videoarbitraje, pero por otro lado nos quitará un poco la espontaneidad del futbol", sentenció.