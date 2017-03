"Adiós, juego hermoso": Xabi Alonso se despide del futbol

Berlín

El centrocampista del Bayern Múnich, Xabi Alonso, miembro de la generación dorada española ganadora de tres títulos internacionales consecutivos, entre ellos el Mundial 2010, se retirará al finalizar esta temporada, anunció hoy en la televisión del club alemán.

"No es una decisión fácil, pero creo que es el buen momento", declaró Alonso, que llegó al Bayern Múnich en 2014 tras haberse formado en la Real Sociedad y haber ganado la Copa de Europa con el Liverpool (2005) y el Real Madrid (2014).

"Más vale más pronto que demasiado tarde. Quería terminar mi carrera al más alto nivel y el Bayern es el más alto nivel", añadió el también ganador de las ediciones de 2008 y 2012 de la Eurocopa.

Alonso, de 35 años, es titular en el once del italiano Carlo Ancelotti, formando pareja en el centro del campo con el chileno Arturo Vidal.





"El FC Bayern agradece a un hombre y a un jugador formidable, que ha representado de manera magnífica al Bayern dentro y fuera de los terrenos de juego", declaró el presidente del club Karl-Heinz Rummenigge.

Procedente del Real Madrid, llegó al equipo bávaro en 2014 y firmó, en principio, un contrato por dos años.

"Me llena de orgullo recibir a mi edad (tenía 32 años) de nuevo la oportunidad de jugar en este gran club; estoy supercontento", manifestó entonces a la televisión alemana, donde reconoció que uno de sus motivos para unirse al Bayern era poder trabajar a las órdenes de Pep Guardiola.

Robben on Xabi Alonso: "He is a great human being and a superb professional. He has won everything there is to win."#UCLpic.twitter.com/6PsVFdphsa — Champions League (@ChampionsLeague) 9 de marzo de 2017





A pesar de que algunos dudaron del valor de aquel fichaje, la mayoría de la prensa alemana se rindió al guipuzcoano tras sus dos primeros partidos en la Bundesliga, frente al Schalke y el Stuttgart.

"Los grandes jugadores no necesitan adaptarse, llegan y juegan al futbol", dijo el presidente de honor del Bayern Múnich, Franz Beckenbauer, tras su debut.

En octubre de 2014, frente al Werder Bremen, se estrenó como goleador en la Bundesliga y el equipo acabó aquella temporada con el título liguero, aunque se le escapó tanto la Copa de Alemania como la Liga de Campeones.

En la siguiente temporada el club logró sumar la Copa a la Bundesliga, pero Guardiola dejó el equipo muniqués sin conseguir el triplete de su antecesor, Jupp Heynckes

En una de sus primeras comparecencias como jugador del Bayern, Xabi Alonso avanzó que entre sus objetivos estaba ganar su tercera Liga de Campeones, tras haber conseguido el título ya con el Liverpool y el Real Madrid.

Le queda una oportunidad jugando a las órdenes de Carlo Ancelotti, con el equipo ya en cuartos de final del campeonato europeo.

En enero, la revista Sportbild adelantó que tenía intención de poner fin a su carrera este verano, al concluir su contrato con el Bayern, a cuyos directivos comunicó su decisión al terminar la concentración de invierno.





Lived it. Loved it.



Farewell beautiful game. pic.twitter.com/1aSN7GGNzZ — Xabi Alonso (@XabiAlonso) 9 de marzo de 2017

















"I believe it is the right moment" - More on the news that @XabiAlonso will hang up his boots this summer ➡️ https://t.co/rTXAAvVtrqpic.twitter.com/usvqq4KZYe — FC Bayern English (@FCBayernEN) 9 de marzo de 2017

