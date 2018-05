WWE entrega cinturón especial al campeón Manchester City

La WWE se unió a las celebraciones del Manchester City por el título conseguido en la presente temporada de la Liga de Inglaterra.

"Mayor número de vitorias consecutivas en una temporada. Equipo más rápido en anotar 100 goles en una temporada. Ganadores del título de la Premier League. De la WWE para el Manchester City. Felicidades, campeones", escribió el luchado Triple H en su cuenta de Twitter.

Most consecutive wins in a season. Fastest team to score 100 goals in a season.

Winners of the @PremierLeague title.



From @WWE to @ManCity... Congratulations! #Championspic.twitter.com/TW11a0p6p0