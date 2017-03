West Bromwich golea al Arsenal

Londres

El Arsenal se inclinó este sábado en el estadio The Hawthorns ante el West Bromwich Albion (3-1) y se alejó todavía más de los puestos de Liga de Campeones en la Premier inglesa.



El conjunto del norte de Londres, que no queda fuera de los cuatro primeros desde la temporada 1995/1996, cuando fue quinto, podría quedarse a ocho puntos de la cuarta plaza si el Liverpool puede con el Manchester City el domingo en el Etihad Stadium (16:30 GMT).



Dos tantos del defensa Craig Dawson y uno del delantero Hal Robson-Kanu le dieron este sábado el merecido triunfo al aguerrido West Brom de Tony Pulis, que continúa con su campaña inmaculada y marcha en octava posición en la Premier League.



Después de ser humillado en la Liga de Campeones a manos del Bayern Múnich (2-10 en el marcador global de la eliminatoria de octavos de final) y golear al modesto Lincoln City (5-0) en los cuartos de final de la FA Cup, el Arsenal volvía al campeonato doméstico con la obligación de sumar tres puntos que apaciguaran las críticas y le permitieran descontar la ventaja con los cuatro primeros de la tabla.



El comienzo de los 'Gunners' no pudo ser peor, puesto que a los 12 minutos, después de que McClean avisara con un zurdazo que Cech mandó a saque de esquina, Dawson cabeceó al fondo de las mallas el córner posterior que botó Chadli y subió el 1-0 al marcador de The Hawthorns.



El defensa, en la enésima desconcentración defensiva del Arsenal esta campaña, llegó desde atrás y se adelantó en el salto a Koscielny y Mustafi para poner en ventaja a los suyos.



Sin embargo, la alegría de los casa apenas duró un par de minutos, puesto que Alexis, con su decimoctavo tanto esta campaña en liga, recogió un gran pase de Xhaka, dribló a dos defensas y fusiló a Forster. Partido igualado para alivio de un Wenger que resoplaba en el banquillo y vive sus momentos más difíciles en sus 20 años en el norte de Londres.



Poco después fue el venezolano Rondón, quien lleva tres meses sin ver portería, el que tuvo el gol en sus botas tras una buena internada, pero su disparo se fue fuera por poco.



El encuentro se convirtió en un correcalles, con ocasiones para los dos conjuntos: Ramsey probó a Foster con un lanzamiento con la zurda y Fletcher testó a Cech desde dentro del área y el veterano arquero checo mandó la redonda a saque de esquina.



El duelo se le complicó a los visitantes a falta de siete minutos para el entretiempo, cuando Cech se tuvo que retirar lesionado e ingresó en su lugar el colombiano David Ospina, quien en su última actuación con los 'Gunners' recogió el esférico del fondo de la red en cinco ocasiones (1-5 ante el Bayern Múnich).



En los primeros compases de la segunda mitad (m.54), el galés Robson-Kanu, que llevaba un minuto sobre el terreno de juego, adelantó a los 'Baggies': Ospina salió mal a blocar el balón y el delantero, en su primera jugada, recogió el rechazo y con la puntera mandó el esférico al fondo de la red y subió el 2-1 al luminoso.



Movió fichas Wenger, y dio entrada a Giroud por el poco acertado Walcott, y poco después los 'Gunners' estuvieron a centímetros de conseguir el empate, pero el testarazo de Welbeck lo repelió el travesaño.



A falta de un cuarto de hora para el final llegó la sentencia para los de Londres con un tanto calcado al primero: saque de esquina y Dawson llega desde atrás para cabecear a placer ante un Ospina que se queda a media salida.



Aparecieron ahí los abucheos y las pancartas contra Wenger, que a falta de dos meses para que termine la temporada todavía no ha confirmado si continuará en el Emirates Stadium.



Pese a las intentonas visitantes, el marcador no se volvió a mover y el West Brom se llevó una merecida victoria que le da derecho a soñar con competición europa y que deja muy 'tocado' a Wenger y a su Arsenal, cada vez más lejos de los puestos de Champions League.