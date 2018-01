"'Chicharito' no descarta dejar el West Ham": Agente

Londres, Inglaterra

El delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández no descarta dejar el West Ham United, club al que llegó hace seis meses, antes de que cierre el mercado de traspasos de enero, afirmó el representante del futbolista.



Hernández, de 29 años, se incorporó el pasado mes de julio al conjunto del este del Londres por 16 millones de libras procedente del Bayer Leverkusen. En sus seis meses como 'Hammer', el ariete, que no ha tenido continuidad ni con Slaven Bilic ni con David Moyes en el banquillo, ha visto portería en cinco ocasiones en 21 encuentros disputados.



Desde la llegada del entrenador escocés el pasado mes de noviembre al Estadio Olímpico, 'Chicharito' sólo ha sido titular en Premier League en una ocasión, y, de acuerdo al representante, Eduardo Hernández, el futbolista no descarta dejar el club a fin de conseguir minutos antes de la Copa del Mundo de Rusia 2018.



"Hay varios clubes interesados en sus servicios. Es un jugador que todo el mundo sabe que es sumamente profesional. Nuestra prioridad es que pueda jugar el mayor número de partidos posible; eso es muy importante", afirmó el agente, en unas declaraciones que recoge hoy la prensa británica.



"Javier me ha pedido que lo haga. Me ha dicho que le busquemos un club que necesite un futbolista de sus características porque lo que quiere hacer es jugar", explicó.



El West Ham, que no se ha pronunciado al respecto, podría impedir la salida de 'Chicharito' después de que se haya confirmado que el delantero Andy Carroll va a estar de baja durante tres meses por una fractura en el pie y que el mediapunta argentino Manu Lanzini estará cerca de seis semanas en el dique seco por una lesión en los isquiotibiales.