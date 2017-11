Venezuela despide a seleccionador por denunciar desnutrición

Caracas, Venezuela

La Federación Venezolana de Futbol (FVF) anunció hoy que cesó al panameño Kenneth Zseremeta como seleccionador de la categoría Sub 20 femenina, justo días después de que este denunciara que algunas de las jugadoras de la plantilla sufren desnutrición por la crisis que azota al país.



Zseremeta "dejará de ser, desde este momento, el seleccionador de la Vinotinto femenina Sub 20, en vista de que los resultados obtenidos en torneos oficiales y amistosos durante el ciclo de preparación para el Sudamericano de la categoría, clasificatorio a la Copa Mundial, no han sido los esperados", dijo la FVF en un comunicado.



El jefe técnico de las selecciones femeninas, José Catoya, asumirá el cargo de seleccionador juvenil de manera interina. Con el entrenador oriundo de Panamá en el banquillo, Venezuela ganó un sudamericano femenino Sub 17 y alcanzó las semifinales del mundial de la categoría.



Tras el fin de los pasados Juegos Bolivarianos, en los que la selección femenina Sub 20 venezolana obtuvo el bronce, el entrenador señaló que muchas de las jugadoras de la plantilla Vinotinto padecían "un grado de desnutrición tremendo".



"Se me salen las lágrimas, por muchas cosas", dijo sin profundizar. La noche del martes el entrenador no había reaccionado a su destitución.