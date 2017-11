El mexicano que milita en el futbol de Hong Kong

Ciudad de México

El futbol es un fenómeno global, que se reproduce en cualquier parte del mundo sin muchas explicaciones de por medio; más que un deporte, llega a ser hasta una especie de lenguaje, una vía de entendimiento. Algo similar ha vivido un joven mexicano, que sin conocer realmente la nación que le expidió un pasaporte, representa los colores tricolores en el lejano Hong Kong y con un balón en los pies. Es el caso de Vasudeva Núñez, un ciudadano del mundo, nacido en la península china, de padre inglés y madre oriunda del antiguo Distrito Federal. Hoy, a sus 22 años se gana la vida en la Premier League de su sitio de origen.

Vasudeva milita en el Guangzhou R&F, escuadra del máximo circuito de Hong Kong, que es una especie de filial de fogueo de la Superliga China, donde jóvenes prospectos termina de pulirse. Núñez es uno de ellos. La presencia de este mexicano por herencia es constante con su equipo, tan solo este fin de semana, disputó los 90 minutos en la derrota frente al Kitchee, el líder de la competencia, además de ser amonestado. Es un férreo defensor central y el juego aéreo es una de sus fortalezas, gracias al metro y noventa centímetros de estatura que posee. "Siempre supe que quería ser futbolista. Quiero jugar alrededor del mundo, experimentar distintos niveles y estilos", dijo apenas hace unos meses a Embajadores Aztecas.

De hecho, ha sido un comienzo relevante para Vasudeva con el Guangzhou R&F. Hasta ahora, de los seis compromisos que su equipo ha encarado, suma cinco apariciones, todas como titular y completando cada encuentro en el que inició. Es su mejor comienzo de Liga, aunque los resultados no han acompañado precisamente a su escuadra, que se posiciona en el sexto sitio de la tabla general (son 10 clubes), con nueve puntos, lejos de la cima. De hecho, esta es la primera temporada del zaguero con Los Leones, cuadro al que llegó en el mercado de fichajes de verano.

Hablar de Núñez es hacer de un futbolista que a pesar de su juventud, ha echado raíces en el futbol asiático, con la mira puesta en consumar más metas: "Es muy difícil comparar el nivel de aquí con otros países. El fútbol es muy físico. Los equipos de Hong Kong tienen jugadores muy grandes y fuertes para ganar los choques. Muy poco equipos juegan al tiki-taka", reveló en la charla antes mencionada. "La Liga busca desarrollar talento y te enfrentas a jugadores de todas las nacionalidades y características, te va formado".

No es ningún improvisado. Su camino en la HK Premier League comenzó en la campaña 2015-16, prestando sus servicios al Metro Gallery, donde si bien no tuvo tanta actividad, los minutos en la cancha le sirvieron para ganarse un puesto en una nueva escuadra, que de inmediato puso atención en sus cualidades. El año pasado militaba en el Dreams SC, de donde saltó a un escuadrón de mayor renombre como el Guangzhou, que cabe aclararse es el homónimo del conjunto que actúa en la Superliga de China. Vas Núñez juega con pasaporte nacional, como un asiático más en esta especie de futbol base, aunque le gustaría experimentar en la nación de su madre: "Siempre me ha llamado la atención jugar en México".

Y si del país que también representa se trata, Núñez Bravo es más amplio en sus explicaciones: "No sé mucho de la cultura mexicana, solo lo que mi mamá me enseñó. Creo que la gente de allá es muy cálida, orientados a la familia y personas muy trabajadoras". Aunque sobre la Liga Mx desconoce la actualidad, de la selección nacional se mantiene al pendiente, a pesar de la distancia y de los horarios. Vas, como muchos otros compatriotas, encontró su sitio en el mundo gracias a la pasión que heredó de sus padres por un deporte que no conoce fronteras.

Como él, en diferentes partes del globo terráqueo y practicando esta disciplina a distintos niveles, se encuentran otros connacionales. Por citar algunos, Benjamín Mora ha labrado una larga trayectoria como timonel en Malasia, donde ya dirige en Primera División, con el Johor Darul Takzim; le siguen los pasos Jorge Kuriyama, preparador de porteros en la selección de Filipinas y Eusebio Martínez, primer auxiliar en el Johor Darul, pero la filial de Segunda División. En cuanto en la cancha, un antiguo conocido del balompié nacional, como Édgar Pacheco, presta sus servicios en la máxima categoría de Bahréin, con el Ermis Aradippou y Alejandro Velasco hace lo propio con CPM Macau, de Macao.