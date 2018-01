Vancouver Whitecaps hace oficial fichaje de Efraín Juárez

El equipo de la Mejor League Soccer (MLS) Vancouver Whitecaps, hizo oficial el fichaje del mediocampista mexicano Efraín Juárez procedente del Club de Futbol Monterrey de la Liga MX.

El mediocentro de 29 años, firmó un contrato hasta el 2019 con opción para el club para ampliarlo hasta el 2020 y está en la espera de recibir su Certificado de Transferencia Internacional, el permiso y visa de trabajo, así como los exámenes médicos.

Del mismo modo, Carl Robinson el entrenador del equipo aseguró: "Es un jugador extremadamente talentoso que tiene experiencia en el más alto nivel, puede jugar en múltiples posiciones y se ajusta al equipo".

Juárez militó en equipos de la Liga MX como Pumas, Monterrey, América así como el Celtic de Escocia.

Por último, el equipo de la MLS recordó algunos goles del volante.

Juárez highlights 😍↓ #VWFCpic.twitter.com/7Z5KeOhkB8