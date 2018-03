UEFA anuncia minuto de silencio en memoria de Astori

La UEFA anunció este lunes que esta semana se guardará un minuto de silencio en los partidos de la Champions League y de la Europa League en memoria del capitán de la Fiorentina Davide Astori, fallecido el domingo.

A minute's silence will be observed before every UEFA @ChampionsLeague and @EuropaLeague game this week in honour of @acffiorentina and Italy defender Davide Astori, who died suddenly at the weekend at the age of 31. pic.twitter.com/8Bni0bXwYC