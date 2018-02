UEFA abre expediente contra el Atalanta por gritos racistas

La UEFA anunció este lunes la apertura de un expediente disciplinario contra el Atalanta de Bérgamo por los gritos racistas lanzados por algunos de sus seguidores contra el delantero belga del Borussia Dortmund Michy Batshuayi, en el partido que enfrentó a ambos equipos el pasado jueves en Europa League (1-1).

La decisión sobre una posible sanción se conocerá el 22 de marzo.

El internacional belga denunció en Twitter que en las gradas aficionados del equipo italiano imitaron "sonidos de monos" en el partido de vuelta, que supuso la clasificación del Dortmund para los octavos de final gracias a su victoria por 3-2 en la ida.

"2018 y todavía racistas ruidos de mono en las gradas... en realidad? Espero que te diviertas viendo el resto de la Europa League en televisión", escribió el futbolista en su cuenta de Twitter.



2018 and still racists monkey noises in the stands ... really ?! 🤦🏾‍♂️ hope you have fun watching the rest of @EuropaLeague on TV while we are through 🙊🙈🙉 #SayNoToRacism#GoWatchBlackPanther ✌🏾