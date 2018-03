Twitter transmitirá partidos de la MLS

Twitter y la Mejor League Soccer firmaron un acuerdo de tres años, para transmitir partidos en vivo mediante esta red social y que incluirá momentos destacados para los Estados Unidos.

Los fanáticos de esta liga podrán seguir a sus equipos y jugadores favoritos mediante Twitter durante la temporada.

Además, este fin de semana los partidos producidos en Miami estarán disponibles a través de la cuenta @MLS y se planea también transmitir los de Real Salt Leake, Los Angeles Football Club.

Por su parte, Chris Schlosser, SVP Media de la MLS aseguró: ""Nuestros fanáticos son los más jóvenes y están más comprometidos socialmente con los deportes profesionales, por lo que nos entusiasma asociarnos con Twitter para presentar partidos en vivo en su plataforma".

Por último Kay Madati, VP y Global Head of Content Partnerships de Twitter afirmó: "Los apasionados fanáticos de la MLS ahora tendrán acción en vivo el día del partido junto con comentarios en tiempo real de expertos y fanáticos en un solo lugar".



Starting tomorrow with #RSLvLAFC, you’ll be able to watch MLS action right here on Twitter!



We’ve partnered with Twitter & @UnivisionSports to stream least 24 matches in 2018.



More info: https://t.co/t1YjfAugNn

Watch #RSLvLAFC (Sat, 3:50 PM ET): https://t.co/ScnnegoeC0pic.twitter.com/ZmJxNyAQYd