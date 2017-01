Hoffenheim, el invicto que ilusiona y nadie ‘pela’

Ciudad de México

TSG 1899 Hoffenheim es el quinto lugar de la Bundesliga 2016-17 con 28 puntos, 28 goles a favor con 17 en contra, a 11 unidades del mandamás Bayern Múnich (39) y, a un partido de concluir la primera vuelta del certamen, el club no ha perdido para mantenerse como uno de los dos invictos dentro de las 5 ligas más importantes de Europa, solo por detrás del Real Madrid (12-4-0, líder en España).

Con un valor de mercado de *86 millones de euros, está a nueve puntos de alcanzar los 37 que logró el año futbolístico anterior, apenas una unidad más en la 2015-16 para librar los Play-offs por el no descenso de la mano de un ‘niño’ en el banquillo, después del ‘bomberazo’ a causa del retiro, por problemas cardiacos, de Huub Stevens en febrero de 2016.

Hoffenheim cuenta con el director técnico más joven dentro de las 5 competencias más poderosas del mundo, el alemán Julian Nagelsmann, de 29 años, quien dirige a un equipo con una media de edad cercana a los 25 años; incluso, el director deportivo de la institución, Alexander Rosen, apenas cuenta con 37 primaveras.

"Aún no ha habido nadie que me haya dicho que me va a reventar las llantas del carro si no entramos en la Europa League", palabras de un Nagelsmann a quien la prensa teutona describe como educado y entusiasta.

"Nueve puntos sería genial. Con seis no me estrellaría contra un árbol y con cuatro tampoco", dijo Julian, quien colgó los botines hace nueve años por un problema en un cartílago, antes de sus últimos tres partidos previo al parón invernal (empates ante Frankfurt, Dortmund y Werder Bremen).

Hoffenheim peleará boleto a la Champions League con el Hertha BSC (30) y el Eintracht Frankfurt (29), un sueño que el año pasado ya cumplió el Leicester de Claudio Ranieri, equipo de la Premier League (2015-16) que sumó mil y un fanáticos tras su título, ingredientes de The Foxes que convergen con el aún invicto alemán.

"Mi enfoque es una mezcla entre la filosofía de presionar de Jürgen Klopp y la conquista rápida del balón, contraataques y la posesión del balón, como la de ‘Pep’ Guardiola y Thomas Tuchel", trabajo de un Nagelsmann, quien no ignora sus raíces. Aunque, ahora, su presente y su futuro nadie ‘pela’, es una ‘cenicienta’ en potencia.

Con información de DPA

* Transfermarkt