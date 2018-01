Tribunal pide captura de ex jugador de Xolos Juan Arango por caso de violencia doméstica

Caracas, Venezuela

Un tribunal ordenó la captura del ex capitán de la selección venezolana de futbol y ex de Xolos de Tijuana Juan Arango por un caso de presunta violencia doméstica contra su ex esposa, confirmaron hoy fuentes judiciales.

La denuncia fue introducida por la ex mujer de Arango, Lauris de Tortolero, en mayo de 2017 por una supuesta agresión y derivó en la orden de captura ya que el mediocampista, que actualmente milita en el Cosmos de Nueva York del futbol estadunidense, no se habría presentado a una reciente audiencia que se celebró en el estado de Carabobo (centro).

La información fue confirmada por la prensa vinculada al área judicial, mientras el ex capitán venezolano aparentemente publicó un tuit -que después fue borrado- en el que rechazó las acusaciones y culpó a su ex pareja de hacer un escándalo para hacerle pasar "un mal rato".

"Ella no quiere verme feliz con mi esposa y me está difamando y así quiere molestar papá y quiere hacerme pasar un mal rato, eso es lo de ella", habría respondido Arango en Twitter ante la preocupación manifestada por un periodista.

Arango tuvo dos hijos con Tortolero, pero tras separarse en 2013 comenzó una tormentosa batalla legal que incluyó numerosas acusaciones por infidelidades, violencia doméstica e incumplimiento del pago de la manutención de sus hijos por parte de su ex mujer.

El ex jugador del Mallorca español y el Borussia Mönchengladbach alemán, que en diciembre se casó con la modelo Diana Lozano, ha desmentido las acusaciones repetidamente.