Tres seleccionados de Japón juegan contra 100 niños

Tres jugadores de la selección japonesa tuvieron un gran desafío cuando se enfrentaron a 100 niños en el último día del año 2017, una tradición de ese país.

Yosuke Ideguchi, Hotaru Yamaguchi e Hiroshi Kiyotake jugaron contra 30 delanteros, 30 medios, 30 defensas y 10 porteros en un duelo que fue transmitido por televisión.

Pese a ser solo tres jugadores, tras un minuto con 19 segundos, Idegochi marcó el gol en el partido de esta tradición japonesa.



Here's a goal from #LUFC's #Ideguchi. Can score against 100 kids in Japan, but can he do it on a cold night in the Championship? pic.twitter.com/ctdVHfEJOV