Tottenham vs. Juventus, Champions League 2018, en vivo (0-0): MINUTO A MINUTO

Tras el partidazo que nos regalaron en la ida jugada en Turín, la cual terminó 2-2, la eliminatoria está más que abierta para la resolución del día de hoy en el Estadio de Wembley, cuando el Tottenham esté recibiendo a la Juventus en el cierre de esta llave de Octavos de Final de la Champions League.

Como lo mencionábamos, la eliminatoria sigue en el aire, aunque los 'Spurs' tienen ligera ventaja sobre el cuadro italiano, tras el par de tantos que consiguieron en condición de visitante y por la fortaleza que les representa el Wembley Stadium, recinto en donde sólo han perdido en una ocasión en todo lo que va de este año futbolístico, la cual fue ante el Chelsea el pasado 20 de agosto por 1-2.

Por otro lado, la 'Vecchia Signora' prácticamente está obligada a ganar este partido; sin embargo, la Juventus está obligada a ganar en Londres, ciudad en donde nunca ha podido ganar un partido europeo. La otra opción que tienen los dirigidos por Massimiliano Allegri es buscar un empate por 2-2, para forzar la prórroga; o bien, empatar por más de tres goles para pasar por criterio de tantos de visitante.

MINUTO A MINUTO

Minuto 1: ¡Arranca el partido en Wembley!

Alineaciones

Tottenham: Lloris, Trippier, Vertonghen, Sánchez, Son, Kane, Dier, Bembélé, Alli, Eriksen y Davies

Juventus: Buffon, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira, Higuaín, Dybala, Costa, Alex Sandro, Matuidi y Barzagli

PREVIA

VIDEO: El vestidor del Tottenham

El vestidor de la 'Vecchia Signora en Wembley

VIDEO: La llegada del Tottenham al Estadio de Wembley

¡La cancha del Wembley Stadium parece una auténtica alfombra!

Meno di due ore al calcio d'inizio qui al @wembleystadium ... Siete pronti, ragazzi? 🏳🏴 #TOTJuve #UCL #TOGETHER pic.twitter.com/TAhu6kZrZX

La vista del Estadio de Wembley previo al duelo entre el Tottenham y la Juventus

🏟️ @wembleystadium: siamo pronti per una grande sfida in un grande Teatro ⚽️#TOTJuve#UCL#TOGETHERpic.twitter.com/T604bCVTcK