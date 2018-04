Tinder es nuevo patrocinador de Manchester City

El conjunto de Manchester City y la aplicación para conocer a personas Tinder, llegaron a un acuerdo para ser el nuevo patrocinio del cuadro que dirige el español Josep Guardiola.

Mediante la cuenta de Twitter de la aplicación, se hizo oficial el acuerdo el cual formará parte de los equipos masculinos y femeninos, así como para el New York City de la MLS.



Calling all football fans ⚽ Get ready for the #perfectmatch! Tinder has taken to the skies to say we swipe right on Manchester City FC. Join us as we kick off an exciting new partnership with @ManCity and Cityzens all over the world. It’s going to be a game changer pic.twitter.com/ds9RNZkK3y