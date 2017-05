Madrid vs. Juventus: Inédita Final de Champions techada

Cardiff, Gales

Jugar con el techo del estadio Nacional de Galés cerrado es una de las medidas de seguridad para la Final de la Champions League entre la Juventus y el Real Madrid en Cardiff.

La seguridad será estricta en el partido que definirá el campeón del torneo de clubes más importante del mundo, dos semanas después del atentado terrorista en Manchester que dejó 22 muertos.

El Reino Unido elevó la alerta terrorista a su máximo nivel después del ataque, por lo que las fuerzas de seguridad vigilarán al detalle lo que suceda el día del partido en la capital galesa, en la que se esperan unas 170 mil personas.

En ese sentido, la mayor medida será el cierre del techo del estadio, por primera vez en la historia de la Champions.

El potencial de un ataque con dron estuvo entre los factores de la decisión, según Jonathan Ford, presidente de la Federación de Futbol de Gales (FAW).

"Aunque no tuvimos ninguna amenaza particular en el estadio, hay drones recreativos que son usados y en esas circunstancias el árbitro no sabe si es recreativo o no", dijo Ford a la cadena Sky Sports.

"Tendrían que sacar a los jugadores del campo", agregó.

"Hay un techo. Fue fácil cerrarlo y en últimas esa fue la decisión que se necesitaba para asegurar que la actividad de la policía se concentre donde realmente importa", explicó el directivo.

A las afueras del estadio habrá un incremento de la presencia policial y de los anillos de seguridad, y se prohibirá la entrada con bolsos. La policía requisará a los aficionados si es necesario.

Si bien no hubo hasta ahora amenazas específicas, la policía intentará garantizar la seguridad con cerca de 6 mil oficiales, en la que será la operación es ese sentido más grande en la historia de Cardiff.

"Los planes detallados de protección y seguridad, además de preparación, empezaron desde hace meses", dijo Richard Lewis, suboficial de la policía de Gales del Sur.

"Durante todo este tiempo nuestra planificación y preparación se ha estado llevando a cabo. El nivel de amenaza en el Reino Unido sigue siendo alto y todos nuestros planes de seguridad reflejan esta amenaza", apuntó el policía.

"Estamos trabajando con nuestros socios en Gales del Sur así como con otras fuerzas de seguridad para garantizar un ambiente seguro y protegido para la final", concluyó Lewis.