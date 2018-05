Alex Ferguson es operado de emergencia por hemorragia cerebral

Sir Alex Ferguson, ex director del Manchester United, fue hospitalizado de emergencia debido a una hemorragia cerebral, de la cual ya fue operado, según informaron los 'Red Devils' a través de un comunicado.

"Sir Alex Ferguson ha sido sometido a una cirugía de emergencia por una hemorragia cerebral. El procedimiento médico ha ido bien pero necesita un periodo de cuidados intensivos para valorar su evolución", se lee en la misiva.

Asimismo, Darren Fergunson, hijo del técnico de 76 años, no asistió al partido del Doncaster (club al que dirige) por "razones familiares", de las cuales no se dio mayor detalle.

MATCHDAY | #DRFC manager Darren Ferguson is not present at the game v @LaticsOfficial due to family reasons. Gavin Strachan will oversee the team.