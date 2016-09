Se reduce el tiempo del 'Cholo' con el Atleti

MADRID, España

El contrato de Diego Simeone con el Atlético de Madrid se redujo dos años.

El club y el director técnico anunciaron en marzo pasado una extensión de contrato hasta 2020, pero Simone dijo el viernes que el nuevo acuerdo terminará en 2018.

Simeone no dio más detalles sobre el cambio, pero afirmó que ambas parte acordaron que era necesario.

"Hemos tomado la mejor decisión para el club y el equipo. Junto con los dirigentes decidimos eso, que no altera que pueda seguir renovando después de la finalización del contrato.... Entonces quédense tranquilos, que estamos bien", declaró el "Cholo".

La modificación se presenta luego de una ventana entre temporadas llena de pláticas sobre equipos que querían al entrenador argentino, de 46 años, en especial el París Saint-Germain, que a la postre firmó a Unai Emery. El Atlético y Simeone constantemente han reafirmado su compromiso a largo plazo en medio de rumores.

"Si estoy aquí es porque quiero estar aquí. Decidí hace cuatro años mantener esta comunión con el club, los jugadores y el ambiente porque es lo que siento", sostuvo Simeone.

"Lo único que me moviliza es la energía que siento con el ambiente y al que no me crea, mala suerte. Y al que me crea sabe que me guío por lo que me pasa por la cabeza y el corazón, tengo 46 años y es difícil que me cambien a estas alturas de la vida".

No estaba claro si los términos económicos del contrato original también fueron modificados.

Simeone ha estado con el Atlético desde finales de 2011. Ganó la liga y la Supercopa española en 2014, así como la Copa del Rey en 2013.

También condujo al equipo a dos finales de la Liga de Campeones en tres temporadas, perdiendo ambas veces frente a su rival de ciudad, Real Madrid, en 2014 y 2016.

Atlético recibe el sábado al Sporting de Gijón para tratar de mejorar su posición en la liga española después de un inicio mediocre. El cuadro rojiblanco apenas es séptimo en la clasificación con cinco puntos en tres juegos, con un triunfo y dos empates.

Real Madrid, líder con nueve unidades, enfrenta el domingo al Espanyol. Barcelona, que viene de una sorprendente derrota en casa ante el recién ascendido Alavés, encara el sábado al Leganés. El equipo de Lionel Messi es quinto en la tabla con seis puntos.