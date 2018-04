“Si ya saben cómo me pongo…”: ‘Chicharito’ tras anotarle de nuevo al Chelsea

Javier Hernández no dejó de lado las bromas entre el West Ham y Chelsea, equipos que se pronunciaron previo al encuentro que sostuvieron este fin de semana, donde empataron 1-1 en el Stamford Bridge.

Una semana antes de este encuentro, los 'Blues' anunciaron en su cuenta de Twitter que su próximo rival serían los Hammers, club que respondió "¡Que gane el mejor y que sea un gran partido! Aunque sabemos de alguien que quiere volverle a marcar a su víctima favorita", comentario que fue acompañado con una imagen del 'Chicharito'.

La publicación del equipo del delantero mexicano se debió a que Hernández Bálcazar le ha hecho nueve goles al Chelsea a lo largo de su trayectoria en Europa.

Con el empate que obtuvieron en el Stamford Bridge, Javier, quien anotó el tanto de los 'Hammers', publicó en sus redes sociales un mensaje en alusión a las bromas de su equipo.

"Si ya saben cómo me pongo pa que me invitan!!! Jajaja que buen punto!! Gran esfuerzo de todo el equipo! @WestHamEspanol #COYI", escribió 'Chicharito'.

Si ya saben cómo me pongo pa que me invitan!!! Jajaja que buen punto!! Gran esfuerzo de todo el equipo! @WestHamEspanol#COYI

Good point! Great effort by all the team! @WestHamUtd#COYI ( #Arnautovic you’re a beast 🔝🔥) pic.twitter.com/bVezrTvPMn