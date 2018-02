Sevilla vs. Manchester United, en vivo, Champions League 2018: MINUTO A MINUTO

El Ramón Sánchez-Pizjuán abre sus puertas para el primer capítulo de la última llave de los Octavos de Final de la Champions League, la cual estará protagonizada por el Sevilla y el Manchester United.

El conjunto Andaluz buscará romper la barrera de quedarse dentro de los 16 mejores de la Liga de Campeones, puesto que este equipo no ha logrado clasificar a los Cuartos de Final desde la edición 1957-58; desde entonces, en cinco participaciones de Champions, los albirrojos, a lo más que han llegado, es a Octavos de Final.

Por otro lado, el United parte como favorito en la serie, luego de su liderato en el sector A de la competencia, en donde superó al Basilea, al CSKA y al Benfica. Asimismo, los 'Red Devils' regresan a la segunda fase de la Liga de Campeones por primera ocasión desde la edición 2013-2014, en donde fueron eliminados por el Bayern Múnich en Cuartos de Final.

MINUTO A MINUTO

ALINEACIONES

Sevilla: Sergio Rico; Navas, Lenglet, Mercado, Escudero; Vázquez, Sarabia, Muriel, Correa, N'Zonzi; Banega. DT. Vicenzo Montella.

Manchester United: De Gea; Matic, Samalling, Young, Lindelof; McTominay, Mata, Herrera; Sánchez, Valencia, Lukaku. DT. Jose Mourinho.

PREVIA

La llegada del Sevilla al Sánchez-Pizjuán

🚌 Ya están en el Sánchez-Pizjuán nuestros jugadores. Cuentan con nosotros y nosotros contamos con ellos. En algo más de una hora vamos a reventar Nervión de ilusión... A eso hoy no nos gana nadie. ¡¡¡Vamos!!! 💪💪 #ThisIsSevilla #UCL #vamosmisevilla pic.twitter.com/4hBvshegut

El vestidor del Manchester United

A look inside #MUFC's dressing room at the Ramon Sanchez Pizjuan Stadium... #UCLpic.twitter.com/qOZDGYBBXd